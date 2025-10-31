Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Mingo (en el centro de la imagen), durante la rueda de prensa junto a su equipo de gobierno. EÑE

El Consistorio de Santa Marta insta al Gobierno español a modificar o retirar el 'basurazo'

El alcalde del municipio, David Mingo, ha comparecido en rueda de prensa para explicar la moción de urgencia que se presentó ayer en la sesión plenaria

EÑE / Paula Zorita

Santa Marta de Tormes

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:47

Comenta

La corporación municipal de Santa Marta de Tormes ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar la moción de urgencia presentada en el último pleno, con la que se ha instado al Gobierno de España a retirar o modificar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. El alcalde, David Mingo, ha defendido que esta normativa «ha convertido a los ayuntamientos en sus recaudadores, porque nosotros no somos los destinatarios finales de los beneficios de esta subida» y ha reiterado su rechazo a una medida que, ha asegurado, «no está exigida por ninguna directiva europea».

Mingo ha recordado que la nueva ley obliga a los consistorios a repercutir el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos a los vecinos, lo que ha motivado la subida media de 2,89 euros mensuales en la tasa de basura para el 70% de los contribuyentes del municipio. «Nos han impuesto esta tasa sin ofrecer ningún servicio adicional y sin margen para decidir si podemos asumir parte del coste», ha afirmado.

El regidor ha insistido en que la medida «atenta contra la autonomía municipal» al impedir que cada ayuntamiento gestione sus tasas «en el marco jurídico ordinario». «Se ha aplicado lo que no dice ninguna directiva europea y se ha forzado a los municipios a actuar en contra de su propia voluntad», ha subrayado.

Durante su intervención, Mingo ha cuestionado además la falta de un marco claro que permita determinar quién contamina más o menos, como establece la ley. «¿Qué personal tienen los ayuntamientos para elaborar esos informes? Si no lo tenemos nosotros, mucho menos uno pequeño. Es una aberración», ha declarado, reclamando la suspensión de la aplicación de la norma hasta que se regule de manera viable.

El alcalde ha precisado que el impacto económico para los vecinos de Santa Marta rondará los 400.000 euros anuales, una cifra que podría incrementarse en función del volumen de residuos, que suele variar al alza de un año para otro. El primer recibo, ha señalado, se emitirá entre finales de marzo y principios de abril.

Por último, Mingo ha anunciado que la moción será trasladada a la Vicepresidencia de Transición Ecológica, el Congreso de los Diputados, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, con el fin de «hacer visible la oposición de los ayuntamientos a una medida impuesta y sin sentido».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven se enfrenta a 17 años en la cárcel por violar a una chica en Salamanca y montar un episodio violento y escatológico en el calabozo
  2. 2 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  3. 3 El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves deja un segundo premio en Salamanca capital
  4. 4 Del campo al cementerio: «Ya no da para vivir»
  5. 5 Francia adelanta la apertura de sus fronteras y exportará de nuevo vacuno este sábado
  6. 6 El Gobierno declara urgente abrir el centro para 460 inmigrantes en Puente Ladrillo
  7. 7 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  8. 8 Fallece Juan Calderón, el hermano mayor «por excelencia» de Jesús Nazareno
  9. 9 Localizado de madrugada y en buen estado un anciano de 88 años que había desaparecido en Mieza
  10. 10 Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Consistorio de Santa Marta insta al Gobierno español a modificar o retirar el 'basurazo'

El Consistorio de Santa Marta insta al Gobierno español a modificar o retirar el &#039;basurazo&#039;