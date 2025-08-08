La 'Conjura de Ciudad Rodrigo' ya tiene cartel La feria medieval se desarrollará a primeros del mes de octubre y difunde su cartel para aprovechar la llegada de turistas estos días a la localidad

Como es habitual, la feria medieval de Ciudad Rodrigo, que organiza la asociación Rodericus, ha presentado el cartel de la cita de este 2025 con un par de meses de antelación. El objetivo es dar difusión de este evento aprovechando la llegada de turistas en el mes de agosto y tener un mayor alcance de visitantes durante los días del 3 al 5 de octubre. «Creemos conveninte que la gente se informe de las ferias principales que tiene nuestra ciudad y que el éxito y crecimiento que está teniendo es evidente para todos», señaló la concejala Ana Castaño que detalló que este cartel también será mostrado en las ferias turísticas en las que participe Ciudad Rodrigo.

Alberto Mateos, autor del cartel, explicó que se mantiene la línea habitual con la representación de las cantigas de Alfonso X «adaptada a nuestro estilo más cómico» e indicó que ha aumentado el número de colaboraciones para seguir impulsando esta cita del mes de octubre. En la imagen se muestra a los dos familias enfrentadas «y hemos añadido os personajes especiales, nuestros socios caninos Roma y Doby», comentó con una sonrisa Alberto.