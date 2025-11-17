Concurso de relatos, teatro u ofrenda floral por el 25 N en Villamayor Los escolares de la localidad tendrán gran protagonismo en las actividades

Concurso de relatos en los centros educativos, teatro, ofrenda floral o lectura de manifiesto son algunas de las actividades que el Consistorio de Villamayor, a través de su Área de Acción Social, ha programado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Esta jornada tiene como objetivo denunciar la violencia ejercida contra las mujeres en todo el mundo y reforzar el compromiso de todas las instituciones para su erradicación.

En este sentido, hasta el 21 de noviembre, los alumnos de los centros educativos de la localidad participarán en un concurso de relatos igualitarios. El 24 de noviembre se representará la obra 'Teatro playback', organizada por CASJUVI, en la sala de reuniones de la Biblioteca Pública, dirigida a público a partir de seis años.

El 25 de noviembre se llevará a cabo la ofrenda floral y la lectura del manifiesto institucional en el parque de la avenida Diego Velázquez, con la participación de los escolares del CEIP Piedra de Arte, Ciudad de l@s Niñ@s, CEE El Camino e IESO Tomás Bretón, bajo el lema 'Por una sociedad plural, libre de violencia contra la mujer'. El acto comenzará a las 11:30 horas.

Ese mismo día, el salón de actos de la biblioteca pública acogerá la obra teatral 'Teatro por la igualdad. Función: ¿Por qué?' para los alumnos del IESO, y a partir de las 18:00 horas en el Hogar de Mayores se desarrollará el taller 'Mujeres que hicieron Historia' dirigido a público adulto.

Como colofón, la jornada del 26 se realizará un mural de los buenos deseos en la entrada de la biblioteca pública para público familiar, mientras que desde el 24 al 29 de noviembre el Consistorio llevará a cabo una campaña de sensibilización en redes sociales. Todas las actividades cuentan con la cofinanciación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.