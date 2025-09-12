Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los alumnos de la AFE, junto a Pedro Samuel Martín y José Álvarez. EÑE

Concluye con éxito la AFE sobre instalación de placas fotovoltaicas en Carbajosa

Los alumnos han instalado 60 placas solares en el CEIP Isabel Reina de Castilla como proyecto final, enmarcado en «Energía solar Carbajosa»

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:56

El salón de plenos del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha acogido esta mañana el acto de clausura del Programa Mixto de formación y empleo en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, llamado «Energía Solar Carbajosa», en el que han participado ocho vecinos.

Durante seis meses, de marzo a septiembre, los alumnos-trabajadores han combinado formación teórica y práctica, con la instalación de una planta fotovoltaica en el CEIP Isabel Reina de Castilla como proyecto final. En total, se han colocado 60 paneles solares policristalinos que permitirán reducir el consumo energético del centro escolar y avanzar en el compromiso del pueblo con la sostenibilidad.

El alcalde, Pedro Samuel Martín, acompañado por el concejal de Empleo y Desarrollo Local, José Álvarez, ha entregado el certificado de formación a los alumnos poniendo fin así al programa que los ha convertido en técnicos en montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas tras 900 horas de formación y práctica.

El alcalde ha agradecido «la gran labor desempeñada en el colegio Isabel Reina de Castilla que va a permitir reducir los altos costes energéticos en el pueblo». Además, ha destacado «el comportamiento ejemplar de esta promoción, que ha hecho que sea un completo éxito».

Por su parte, el concejal José Álvarez ha destacado «la importancia de este programa que supone un primer paso en el mercado laboral para los participantes». Ha confirmado también que «seguramente se hagan más programas como este de instalación y montaje de placas solares porque estamos muy satisfechos».

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Carbajosa, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), abre las puertas del mercado laboral a varios de sus vecinos reafirmando su apuesta por la formación, el empleo y la transición hacia un modelo energético más sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Mati, querido miembro del club Salmantica Triatlón: «Hasta siempre, amigo»
  2. 2 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  3. 3 Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos»
  4. 4 Un niño de 7 años resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta
  5. 5 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  6. 6 Morante interrumpe su temporada y piensa en Salamanca para volver a los ruedos
  7. 7 Los Bomberos rescatan a un niño encerrado en el interior de un vehículo en la calle Rodríguez Fabrés
  8. 8 El exjugador del Salamanca que protagoniza un traspaso millonario
  9. 9 El público charro «flipa» con Siloé y Ultraligera
  10. 10 Detectado el primer caso de gripe aviar de Salamanca de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Concluye con éxito la AFE sobre instalación de placas fotovoltaicas en Carbajosa

Concluye con éxito la AFE sobre instalación de placas fotovoltaicas en Carbajosa