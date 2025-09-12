Concluye con éxito la AFE sobre instalación de placas fotovoltaicas en Carbajosa Los alumnos han instalado 60 placas solares en el CEIP Isabel Reina de Castilla como proyecto final, enmarcado en «Energía solar Carbajosa»

El salón de plenos del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha acogido esta mañana el acto de clausura del Programa Mixto de formación y empleo en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, llamado «Energía Solar Carbajosa», en el que han participado ocho vecinos.

Durante seis meses, de marzo a septiembre, los alumnos-trabajadores han combinado formación teórica y práctica, con la instalación de una planta fotovoltaica en el CEIP Isabel Reina de Castilla como proyecto final. En total, se han colocado 60 paneles solares policristalinos que permitirán reducir el consumo energético del centro escolar y avanzar en el compromiso del pueblo con la sostenibilidad.

El alcalde, Pedro Samuel Martín, acompañado por el concejal de Empleo y Desarrollo Local, José Álvarez, ha entregado el certificado de formación a los alumnos poniendo fin así al programa que los ha convertido en técnicos en montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas tras 900 horas de formación y práctica.

El alcalde ha agradecido «la gran labor desempeñada en el colegio Isabel Reina de Castilla que va a permitir reducir los altos costes energéticos en el pueblo». Además, ha destacado «el comportamiento ejemplar de esta promoción, que ha hecho que sea un completo éxito».

Por su parte, el concejal José Álvarez ha destacado «la importancia de este programa que supone un primer paso en el mercado laboral para los participantes». Ha confirmado también que «seguramente se hagan más programas como este de instalación y montaje de placas solares porque estamos muy satisfechos».

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Carbajosa, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), abre las puertas del mercado laboral a varios de sus vecinos reafirmando su apuesta por la formación, el empleo y la transición hacia un modelo energético más sostenible.

