Concentración en el Ramón Olleros de Béjar contra el bullying
Alumnos del centro han elaborado carteles y han participado en el minuto de silencio en memoria de Sandra Peña
Béjar
Martes, 28 de octubre 2025, 18:47
El patio del instituto Ramón Olleros ha acogido la celebración de un acto con motivo de la huelga de estudiantes convocada contra el acoso escolar. Han secundado la huelga alumnos de 3º y 4º de ESO, alumnos de Diversificación y grupos de Bachillerato. Acudieron al centro para elaborar pancartas y participar en el minuto de silencio por las víctimas del bullying y, en especial, por Sandra Peña.