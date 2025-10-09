Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Antonio Poveda en el último pleno. J.H.

El concejal de Urbanismo de Peñaranda responde al PP: «La obra de los Jardines se recepcionó con compromiso de arreglar el desperfecto»

El edil acusa de «mala fe» o «desconocimiento» a la portavoz popular, Eva López

J. H.

J. H.

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:18

Comenta

El concejal de Urbanismo de Peñaranda de Bracamonte, Antonio Poveda, respondió a la nota de prensa del PP, en la que este miércoles denunciaban «defectos» en el Parque de los Jardines antes de su inauguración.

Antonio Poveda cuestionó si la edil popular tiene «mala fe» o «desconocimiento». Justifican haber recepcionado la obra el 1 de octubre con el compromiso de que se arregle el desperfecto en un mes. Además hay una garantía por parte de la empresa adjudicataria de tres años. La intención del equipo de gobierno es que el resultado de la obra sea adecuado para su inauguración.

Resumen de las declaraciones de Antonio Poveda:

El pasado 1 de octubre se realizó una visita a la obra de los jardines, en la que intervinieron el director de la obra, el constructor, el arquitecto municipal, el interventor y yo mismo, Antonio Poveda, como concejal de Urbanismo. El objetivo era verificar si las obras se ajustaban al proyecto y, en caso afirmativo, elaborar el acta de recepción de edificios terminados, tal como establece la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).

Durante la visita, se observó que en una zona del paseo de las pérgolas se retenía una pequeña cantidad de agua debido a un problema en el pavimento de hormigón impreso. El director de obra informó a la constructora y a los asistentes de que se debía reparar dicho desperfecto y se realizó el acta de recepción de edificios terminados con reservas, dando un plazo de un mes para su subsanación.

Sin embargo, hoy, 8 de octubre, hemos visto una nota de prensa del Grupo Popular con una actitud oportunista y alarmista que no entendemos. En dicha nota, se hacen afirmaciones que consideramos inexactas y que requieren aclaración.

Queremos recordar que el equipo de gobierno está comprometido con la calidad y la transparencia en la gestión de las obras públicas. La supervisión técnica de la obra corre a cargo del director de obra, contratado por este Ayuntamiento, y se encargará de velar por los intereses del promotor.

Además, queremos recordar al Grupo Popular que se les informó y explicó el proyecto en una reunión mantenida en el Ayuntamiento con todos los grupos políticos, en la que mostraron su acuerdo con la obra sin presentar ninguna mejora.

Pedimos al Grupo Popular que se centre en sumar esfuerzos para hacer de Peñaranda una ciudad mejor. Como dice el refrán español, «quien mucha abarca, poco aprieta».

