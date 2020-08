Comprar una casa en un pequeño pueblo salmantino. La ‘moda COVID’ que ha disparado las ventas estos meses

De los 365 municipios que conforman la provincia de Salamanca, 98 han registrado en el primer trimestre del año transacciones inmobiliarias y de esos, 61 han aumentado la venta de inmuebles con respecto al mismo periodo del año pasado. Como dato relevante, lo que refleja la estadística es que la venta de casas ha crecido más en los pueblos pequeños que en las grandes localidades. Así, en el caso del alfoz, el aumento sólo se ha registrado en Aldeatejada, Aldealengua y Santa Marta con un total de 2, 10 y 30 ventas respectivamente.

Aunque el municipio que más transacciones inmobiliarias ha registrado ha sido Santa Marta de Tormes, su crecimiento sólo supone un 3,45% con respecto al año pasado, mientras que La Alberca —que sólo ha realizado 6 ventas— ha crecido un 600%.

Los grandes municipios de Salamanca han ido en descenso en este primer trimestre del año como demuestran los datos, que hablan de una caída en Béjar, Cabrerizos, Carbajosa, Castellanos de Moriscos, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Ledesma, Peñaranda, Villamayor y Villares, mientras que Alba de Tormes y Doñinos se mantienen igual que el año pasado con 10 y 7 ventas respectivamente. En el caso de Vitigudino, es de los pocos que ha aumentado un 100% con 6 transacciones inmobiliarias.

De los municipios que han aumentado hasta un 200% con respecto a 2019 están Babilafuente, Linares de Riofrío y Matilla de los Caños del Río —que no llegan a los 1.000 habitantes—, Martín de Yeltes —que no alcanza los 500—, Garcibuey y Navarredonda de la Rinconada —que no cuentan con más de 200—, y Navamorales —que sólo tiene 51 vecinos censados—.

A la luz que arrojan los datos son los municipios de menos de 1.000 habitantes los que más movimiento han registrado en este arranque de 2020 e incluso en el alfoz —exceptuando a Santa Marta— son los menos poblados los preferidos para la venta de inmuebles.