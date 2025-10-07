Comienza la remodelación de las calles Sur y Laguna en Carbajosa Las obras se han iniciado con una inversión de 356.000 euros

EÑE Carbajosa de la Sagrada Martes, 7 de octubre 2025, 12:43

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha iniciado este lunes las obras de remodelación de la calle Sur y la calle Laguna. El proyecto, que acaba de ponerse en marcha, forma parte del plan municipal de mejora de infraestructuras urbanas y responde al compromiso del Ayuntamiento de modernizar los espacios públicos del pueblo, garantizando la accesibilidad y la seguridad de los peatones.

En febrero el Ayuntamiento mantuvo una reunión informativa con los vecinos para presentar el proyecto y recoger sus aportaciones con el objetivo de que las mejoras se adaptasen a las necesidades reales del vecindario, fomentando la participación ciudadana y la transparencia. El resultado final obtenido supondrá una transformación completa de la ubicación, caracterizada por su topografía compleja debido a su trazado en dos alturas.

El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 356.000 euros, incluido en los Planes Provinciales, y conlleva la creación de una nueva rampa que conectará ambos niveles y mejorará el tránsito peatonal, además de la reconstrucción de las escaleras existentes y la renovación de las aceras y el pavimento, adaptándolos a criterios de accesibilidad universal, que permitirá también la creación de seis nuevas plazas de aparcamiento en la calle Santa Marta.

Aprovechando la remodelación estética y estructural, se llevará a cabo la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, la instalación de nuevo mobiliario urbano y un alumbrado más eficiente, y la adecuación de zonas verdes para ofrecer un entorno más moderno, seguro y sostenible en estas calles de Carbajosa.

Esta reforma supone un nuevo avance en la mejora de la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos a través de la modernización de espacios que forman parte del día a día de Carbajosa.