Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El comercio de Peñaranda hará una gran cesta para incentivar la campaña de Navidad

El Ayuntamiento también pondrá en marcha un concurso de escaparates con dos premios, uno de 400 y otro de 200

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:20

Comenta

Un concurso de escaparates para las tiendas y una gran cesta han sido algunas de las propuestas que se plantearon anoche en la reunión realizada entre el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, empresarios y comerciantes de la ciudad.

El encuentro ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento con el objetivo de abordar opciones para dar un impulso al comercio local en navidades.

Además el Ayuntamiento creará tres carteles, uno para el concurso de escaparates, otro para la gran cesta y un tercero con el lema: 'Compra cerca, apoya a tu gente'.

La alcaldesa, Carmen Ávila, y los ediles Patro Macías y Fran Díaz se han encargado de poner al día a los empresarios de las iniciativas que se han puesto en marcha este último año. «Las pantallas digitales con aquellas empresas que se han adherido ya están en funcionamiento», han recordado. También han llevado en papel unos bocetos de la futura guía del comercio y empresas de Peñaranda de Bracamonte que van a poner en marcha.

Carmen Ávila ha explicado que el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte tiene convenios con la Cámara de Comercio de Salamanca y con CEOE-CEPYME de Salamanca. Ambas entidades han ofrecido formación y están abiertas a la posibilidad de llevar otros cursos a Peñaranda en atención a las sugerencias que planteen los empresarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  2. 2

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  3. 3 Tres heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras volcar un coche en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
  4. 4 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  5. 5 Dañado uno de los elefantes navideños instalados en el centro de Salamanca
  6. 6 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  7. 7 Castilla y León refuerza la caza del jabalí para prevenir la Peste Porcina Africana
  8. 8 Tres provincias de Castilla y León en alerta por nevadas este martes
  9. 9 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 1 de diciembre
  10. 10 Los pueblos volverán a recuperar las oficinas bancarias con el fin de crear empleo y riqueza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El comercio de Peñaranda hará una gran cesta para incentivar la campaña de Navidad

El comercio de Peñaranda hará una gran cesta para incentivar la campaña de Navidad