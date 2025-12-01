El comercio de Peñaranda hará una gran cesta para incentivar la campaña de Navidad El Ayuntamiento también pondrá en marcha un concurso de escaparates con dos premios, uno de 400 y otro de 200

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:20 Comenta Compartir

Un concurso de escaparates para las tiendas y una gran cesta han sido algunas de las propuestas que se plantearon anoche en la reunión realizada entre el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, empresarios y comerciantes de la ciudad.

El encuentro ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento con el objetivo de abordar opciones para dar un impulso al comercio local en navidades.

Además el Ayuntamiento creará tres carteles, uno para el concurso de escaparates, otro para la gran cesta y un tercero con el lema: 'Compra cerca, apoya a tu gente'.

La alcaldesa, Carmen Ávila, y los ediles Patro Macías y Fran Díaz se han encargado de poner al día a los empresarios de las iniciativas que se han puesto en marcha este último año. «Las pantallas digitales con aquellas empresas que se han adherido ya están en funcionamiento», han recordado. También han llevado en papel unos bocetos de la futura guía del comercio y empresas de Peñaranda de Bracamonte que van a poner en marcha.

Carmen Ávila ha explicado que el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte tiene convenios con la Cámara de Comercio de Salamanca y con CEOE-CEPYME de Salamanca. Ambas entidades han ofrecido formación y están abiertas a la posibilidad de llevar otros cursos a Peñaranda en atención a las sugerencias que planteen los empresarios.