'Colores y miradas del alma', nueva muestra de Marta Rodríguez en Santa Marta

La Sala Protagonistas de Santa Marta acoge una nueva exposición de la artista Marta Rodríguez González-Carvajal, titulada 'Colores y miradas del alma'. La muestra reúne retratos, paisajes urbanos y naturales, todos inspirados en las experiencias personales de la artista. Rodríguez González-Carvajal destaca la importancia de la mirada en sus obras: «A través de ella se ve el alma de las personas con las que estoy en comunicación durante los tres meses que trabajo los retratos», indica.

La artista es muy detallista en su trabajo, tanto en la selección de colores como en la técnica, utilizando tonos metálicos como oro, plata y bronce para simbolizar emociones y realzar los contrastes. «Para destacar los colores uso los complementarios», explica. El edil de Turismo, Juan Carlos Bueno, ha invitado a los ciudadanos a visitar esta muestra, señalando que «cada cuadro cuenta una historia, y más allá del óleo y el color, hay una artista con un extraordinario afán de superación».

La exposición también cuenta con la colaboración de su esposo, el musicólogo José Mª García Laborda, quien ha compuesto música y poemas para acompañar algunos de los retratos. La muestra, ubicada en el ayuntamiento, permanece abierta de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas los sábados y domingos, y de 16:30 a 19:30 horas de miércoles a domingo.