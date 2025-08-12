¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy martes 12 de agosto?
Una semana repleta de fiestas, pero primero toca enfrentarse a unas temperaturas infernales y el mejor remedio lo darán algunas localidades como Navafrías, con su parque acuático gigante
Aurelio Peña
Salamanca
Martes, 12 de agosto 2025, 07:48
Otro día más de actividades muy variadas se espera para la provincia de Salamanca, desde la Color Fest en Babilafuente hasta la exhibición de baile en Cantalpino.
Aunque el día de hoy se espera más calmado en comparación con el fin de semana, eso no significa que la fiesta se vaya a interrumpir.
Vitigudino celebrará hoy el pregón de sus fiestas, a cargo de Isabel Hernández, y las actuaciones musicales de orquestas como 'La Búsqueda' en Peñaparda o 'Cougar' en Ciudad Rodrigo.
Y, ante el calor, nada mejor que un buen chapuzón en el parque acuático gigante de Navasfrías.
La Alberca
19:30 horas: Santo Rosario.
Aldearrubia
18:30 horas: juegos tradicionales.
19:30 horas: torneo de brisca.
22:00 horas: subida a la torreta.
Aldeaseca de la Frontera
22:30 horas: cine. 'Menudas piezas'.
Almenara de Tormes
22:00 horas: cine. '137 hectáreas'.
Babilafuente
19:00 horas: Color Fest.
Calzada de Valdunciel
19:00 a 21:00 horas: fin exposición de pintura de Sofía García Palao Redondo.
El Campo de Peñaranda
12:00 a 13:30 horas y 18:00 a 21:00 horas: exposición de pintura y dibujos.
12:00 a 13:30 horas y 18:00 a 21:00 horas: exposición 'Arte del ganchillo'.
Cantalpino
12:30 horas: emisión en directo de COPE Peñaranda.
20:30 horas: campeonatos de natación.
22:30 horas: exhibición de baile.
Cantaracillo
19:30 a 21:00 horas: exposiciones 'Naturaleza tallada', por Jesús Martín, y 'Modelismo Naval estático', por Nacho Plaza.
19:30 horas: presentación del cuento 'Tu enfermera te necesita'.
22:00 horas: grupo 'Folklore Charro'.
Carbajosa de la Sagrada
19:00 horas: recorrido de peñas con charanga 'Queloque's Band'.
21:00 horas: parrillada.
23:00 horas: discoteca 'Pandora'.
Ciudad Rodrigo
10:00 horas: puestos de venta en la vía pública por el Martes Mayor.
10:30 horas: visita de la corporación municipal.
23:00 a 2:00 horas: Orquesta 'Cougar'.
Fresno Alhándiga
22:00 horas: final torneo de fútbol sala.
La Fuente de San Esteban
10:30 a 13:00 horas: inauguración exposición 'Sempiterno'.
22:30 horas: cine en familia. 'Ocho apellidos marroquíes'.
Lagunilla
19:00 horas: campeonato de fútbol sala.
21:30 horas: observación guiada de estrellas.
Linares de Riofrío
11:00 y 17:00 horas: Divertilandia.
21:00 horas: torneo de futbolín.
22:30 horas: actuación folclórica de Gabriel Calvo.
Lumbrales
19:00 horas: VII campeonato de frontenis.
20:00 horas: mesa redonda. 'José María Martín Patino'.
Macotera
23:00 horas: teatro. 'Komo Teatro'.
Navasfrías
11:30 horas: parque acuático gigante.
18:00 horas: campeonato de fútbol sala (12-16 años).
23:00 horas: actuación del monologuista Alberto Cabrillas.
Nuevos Naharros
17:00 horas: campeonato de rummikub.
20:00 horas: colocación de banderines.
22:30 horas: final de pádel.
El Payo
12:00 horas: baile popular.
14:00 horas: caldereta popular.
Peñaparda
12:00 horas: juegos populares.
17:00 horas: hinchables acuáticos.
23:30 horas: Orquesta 'La Búsqueda'.
Peñarandilla
22:00 horas: teatro. 'Estamos en obras'.
Peralejos de Abajo
11:00 a 13:00 horas: exposición de cuadros 'Mary Vicente Bartol'.
Puente del Congosto
22:30 horas: noche solidaria.
Sanchotello
20:00 horas: concurso de postres.
22:30 horas: cine 'Gru, mi villano favorito 4'.
Sancti-Spíritus
20:00 horas: torneo de petanca, calva y tángano.
San Martín del Castañar
11:00 horas: parque infantil.
14:30 horas: comida popular.
16:30 horas: grupo de música 'Salamenko'.
20:00 horas: actuación musical. 'Músicos de San Martín'.
Valdecarros
23:00 horas: concierto de flamenco de Diego Jiménez.
Valdelamatanza
23:00 horas: fiesta con 'DJ Xoxe'.
Villarino de los Aires
18:30 a 21:30 horas: ronda peñil con charanga. 'El Tropezón'.
23:30 horas: capea nocturna con Djs.
0:05 horas: suelta de vaquillas.
Vitigudino
20:30 horas: novena de la Virgen del Socorro.
22:00 horas: reinas y damas infantiles y juveniles.
22:30 horas: pregón por Isabel Hernández.
La Zarza de Pumareda
18:00 horas: cuentacuentos y juegos. 'Tengo un volcán'.
20:00 horas: bailes. Grupo local 'DanZar'.
20:30 horas: Dj-Fer.
21:00 horas: batucada.
23:30 horas: ronda poética.
