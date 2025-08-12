Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Concierto en San Martín del Castañar el pasado mes de junio. ARCHIVO

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy martes 12 de agosto?

Una semana repleta de fiestas, pero primero toca enfrentarse a unas temperaturas infernales y el mejor remedio lo darán algunas localidades como Navafrías, con su parque acuático gigante

Aurelio Peña

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 07:48

Otro día más de actividades muy variadas se espera para la provincia de Salamanca, desde la Color Fest en Babilafuente hasta la exhibición de baile en Cantalpino.

Aunque el día de hoy se espera más calmado en comparación con el fin de semana, eso no significa que la fiesta se vaya a interrumpir.

Vitigudino celebrará hoy el pregón de sus fiestas, a cargo de Isabel Hernández, y las actuaciones musicales de orquestas como 'La Búsqueda' en Peñaparda o 'Cougar' en Ciudad Rodrigo.

Y, ante el calor, nada mejor que un buen chapuzón en el parque acuático gigante de Navasfrías.

La Alberca

19:30 horas: Santo Rosario.

Aldearrubia

18:30 horas: juegos tradicionales.

19:30 horas: torneo de brisca.

22:00 horas: subida a la torreta.

Aldeaseca de la Frontera

22:30 horas: cine. 'Menudas piezas'.

Almenara de Tormes

22:00 horas: cine. '137 hectáreas'.

Babilafuente

19:00 horas: Color Fest.

Calzada de Valdunciel

19:00 a 21:00 horas: fin exposición de pintura de Sofía García Palao Redondo.

El Campo de Peñaranda

12:00 a 13:30 horas y 18:00 a 21:00 horas: exposición de pintura y dibujos.

12:00 a 13:30 horas y 18:00 a 21:00 horas: exposición 'Arte del ganchillo'.

Cantalpino

12:30 horas: emisión en directo de COPE Peñaranda.

20:30 horas: campeonatos de natación.

22:30 horas: exhibición de baile.

Cantaracillo

19:30 a 21:00 horas: exposiciones 'Naturaleza tallada', por Jesús Martín, y 'Modelismo Naval estático', por Nacho Plaza.

19:30 horas: presentación del cuento 'Tu enfermera te necesita'.

22:00 horas: grupo 'Folklore Charro'.

Carbajosa de la Sagrada

19:00 horas: recorrido de peñas con charanga 'Queloque's Band'.

21:00 horas: parrillada.

23:00 horas: discoteca 'Pandora'.

Ciudad Rodrigo

10:00 horas: puestos de venta en la vía pública por el Martes Mayor.

10:30 horas: visita de la corporación municipal.

23:00 a 2:00 horas: Orquesta 'Cougar'.

Fresno Alhándiga

22:00 horas: final torneo de fútbol sala.

La Fuente de San Esteban

10:30 a 13:00 horas: inauguración exposición 'Sempiterno'.

22:30 horas: cine en familia. 'Ocho apellidos marroquíes'.

Lagunilla

19:00 horas: campeonato de fútbol sala.

21:30 horas: observación guiada de estrellas.

Linares de Riofrío

11:00 y 17:00 horas: Divertilandia.

21:00 horas: torneo de futbolín.

22:30 horas: actuación folclórica de Gabriel Calvo.

Lumbrales

19:00 horas: VII campeonato de frontenis.

20:00 horas: mesa redonda. 'José María Martín Patino'.

Macotera

23:00 horas: teatro. 'Komo Teatro'.

Navasfrías

11:30 horas: parque acuático gigante.

18:00 horas: campeonato de fútbol sala (12-16 años).

23:00 horas: actuación del monologuista Alberto Cabrillas.

Nuevos Naharros

17:00 horas: campeonato de rummikub.

20:00 horas: colocación de banderines.

22:30 horas: final de pádel.

El Payo

12:00 horas: baile popular.

14:00 horas: caldereta popular.

Peñaparda

12:00 horas: juegos populares.

17:00 horas: hinchables acuáticos.

23:30 horas: Orquesta 'La Búsqueda'.

Peñarandilla

22:00 horas: teatro. 'Estamos en obras'.

Peralejos de Abajo

11:00 a 13:00 horas: exposición de cuadros 'Mary Vicente Bartol'.

Puente del Congosto

22:30 horas: noche solidaria.

Sanchotello

20:00 horas: concurso de postres.

22:30 horas: cine 'Gru, mi villano favorito 4'.

Sancti-Spíritus

20:00 horas: torneo de petanca, calva y tángano.

San Martín del Castañar

11:00 horas: parque infantil.

14:30 horas: comida popular.

16:30 horas: grupo de música 'Salamenko'.

20:00 horas: actuación musical. 'Músicos de San Martín'.

Valdecarros

23:00 horas: concierto de flamenco de Diego Jiménez.

Valdelamatanza

23:00 horas: fiesta con 'DJ Xoxe'.

Villarino de los Aires

18:30 a 21:30 horas: ronda peñil con charanga. 'El Tropezón'.

23:30 horas: capea nocturna con Djs.

0:05 horas: suelta de vaquillas.

Vitigudino

20:30 horas: novena de la Virgen del Socorro.

22:00 horas: reinas y damas infantiles y juveniles.

22:30 horas: pregón por Isabel Hernández.

La Zarza de Pumareda

18:00 horas: cuentacuentos y juegos. 'Tengo un volcán'.

20:00 horas: bailes. Grupo local 'DanZar'.

20:30 horas: Dj-Fer.

21:00 horas: batucada.

23:30 horas: ronda poética.

