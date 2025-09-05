Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Coleterón, toro de la Virgen de la Encina de Macotera. Foto de Diego Alcalde

Coleterón, el toro de la Virgen de la Encina de Macotera

El astado de pelo negro bragado meano corrido recorrerá este sábado las calles de la villa

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Macotera

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:52

Coleterón es el nombre del toro de la Virgen de la Encina de Macotera. Se trata de un astado de pelo negro bragado meano corrido, según la descripción facilitada por Alberto Bernal de la empresa Bermara Cauria, encargada de coordinar los festejos taurinos en Macotera con motivo de las fiestas en honor de la Virgen de la Vega que se celebran estos días.

Este toro-utrero que luce el número 27, guarismo 2, «señal orejisana en ambas», procede de la ganadería Montevideo, propiedad de Victorino Martín, y ha pastado en la finca Las Tiesas de Santa María, término municipal de Portezuelo en la provincia de Cáceres.

«Esta ganadería fue creada en 1995 y pertenece a la Unión de Criadores de Toros de Lídia que tiene una antigüedad desde 1999», detalla Alberto Bernal.

«Procedencia de Barcial en castellano Vega Villar, refrescando en 2018 con vacas de Caridad Cobaleda Galeche», añade.

Se trata de un ejemplar imponente y bonito de cornamenta afilada que será soltado este sábado a las 12:30 horas. Además volverá a verse en el ruedo el domingo a las 18:30 horas en la capea con la lídia de cuatro vacas al estilo tradicional de diferente trapío de las ganaderías Hermanos Boyano de Paz y Boyano Gago.

