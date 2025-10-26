Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Juego de pistas en el Día de las Bibliotecas en Santa Marta. EÑE

Los colegios de Santa Marta celebran el Día de las Bibliotecas

Los pequeños del municipio han participado en un juego de pistas para conocer el funcionamiento de la biblioteca municipal de Santa Marta

EÑE

Santa Marta de Tormes

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:38

Los alumnos de los colegios Carmen Martín Gaite y Miguel Hernández han sido los primeros en celebrar el Día de las Bibliotecas que cada año se conmemora el 24 de octubre con un juego de pistas que se ha desarrollado íntegramente en la Biblioteca Municipal Antonio de Nebrija.

Hasta el próximo martes 28 de octubre se llevarán a cabo diferentes sesiones de esta actividad en la que también participarán los alumnos del Colegio San Blas. En concreto, pasarán por las instalaciones, niños de 3º, 4º y 5º de Primaria.

El objetivo de este juego de pistas, enmarcado en la programación trimestral que el Ayuntamiento de Santa Marta pone a disposición de los colegios del municipio, es que los más pequeños conozcan la biblioteca, su funcionamiento, el material disponible y el procedimiento para poder ser usuario.

En la primera sesión los niños han participado de forma activa guiados por dos monitoras caracterizadas de Halloween. Han recorrido las instalaciones a través de pistas escondidas en los libros con las que además, al finalizar, han elaborado un original conjuro.

