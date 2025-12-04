El colegio salmantino que compite por ser el colegio que más vidrio recicla en Castilla y León El CEIP Santa Teresa de Alba de Tormes participa, hasta el 31 de enero, en el concurso regional 'Somos peque recicladores', una propuesta que incentiva la implicación de los vecinos

Conseguir el mayor número de kilos de vidrio es el objetivo del colegio de Educación Infantil y Primaria Santa Teresa de Alba de Tormes al sumarse al concurso 'Somos peque recicladores Castilla y León', una iniciativa en la que participan 75 colegios de la comunidad con el sello ambiental 'Centro Educativo Sostenible'. Un proyecto que busca implicar tanto a los alumnos como a las familias en el reciclaje de vidrio mediante una campaña de sensibilización cuyos premios dependen del volumen reciclado.

Para ello, el centro cuenta con un contenedor de vidrio colocado en sus inmediaciones, en la zona cercana a la plaza de toros cubierta, con el fin de animar a que colaboren el mayor número de vecinos posible. «Cuantos más kilos reciclemos, más opciones tendremos de ser los ganadores de un premio importante para dotar al colegio de material escolar», destaca la directora, María del Carmen López, quien recuerda que la participación de las familias resulta fundamental.

El concurso 'Somos peque recicladores» durará hasta el 31 de enero de 2026. De este modo, cada envase de vidrio depositado en el contenedor contará en un pesaje mensual que determinará la puntuación final. Además, para obtener la valoración final, se valorará el plan de difusión, el número de alumnos del centro y una serie de «peque iniciativas» destinadas a reforzar la implicación del proyecto. «Afrontamos este nuevo reto con la ilusión de aportar a la sociedad y a la localidad, una nueva oportunidad para proteger el medio ambiente y, procurar un futuro sostenible para todos que mantenga el equilibrio entre sociedad y naturaleza», asegura la directora.

La participación del colegio Santa Teresa de la villa ducal en este concurso encaja con un trabajo prolongado en educación ambiental. A lo largo de los últimos años, han impulsado actividades de reciclaje de papel y cartón, recogida de pilas y cartuchos de impresora, así como propuestas relacionadas con el uso responsable del agua y la luz. También han llevado a cabo experiencias que acercan a los alumnos a la naturaleza y al entorno de Alba, como visitas a la Vía Verde, a la piscifactoría o talleres sobre hongos.

Este esfuerzo obtuvo reconocimiento con la concesión del sello 'Centro Educativo Sostenible', al desarrollar un programa de gestión ambiental y educación ambiental diseñados por el propio centro . «El sello es un respaldo al trabajo de profesores, familias y alumnos», concluye María del Carmen López.