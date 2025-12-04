Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escolares del colegio Santa Teresa de Alba de Tormes junto al contenedor de reciclaje de vidrio. EÑE

El colegio salmantino que compite por ser el colegio que más vidrio recicla en Castilla y León

El CEIP Santa Teresa de Alba de Tormes participa, hasta el 31 de enero, en el concurso regional 'Somos peque recicladores', una propuesta que incentiva la implicación de los vecinos

EÑE / Francisco Martín

Alba de Tormes

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:15

Comenta

Conseguir el mayor número de kilos de vidrio es el objetivo del colegio de Educación Infantil y Primaria Santa Teresa de Alba de Tormes al sumarse al concurso 'Somos peque recicladores Castilla y León', una iniciativa en la que participan 75 colegios de la comunidad con el sello ambiental 'Centro Educativo Sostenible'. Un proyecto que busca implicar tanto a los alumnos como a las familias en el reciclaje de vidrio mediante una campaña de sensibilización cuyos premios dependen del volumen reciclado.

Para ello, el centro cuenta con un contenedor de vidrio colocado en sus inmediaciones, en la zona cercana a la plaza de toros cubierta, con el fin de animar a que colaboren el mayor número de vecinos posible. «Cuantos más kilos reciclemos, más opciones tendremos de ser los ganadores de un premio importante para dotar al colegio de material escolar», destaca la directora, María del Carmen López, quien recuerda que la participación de las familias resulta fundamental.

El concurso 'Somos peque recicladores» durará hasta el 31 de enero de 2026. De este modo, cada envase de vidrio depositado en el contenedor contará en un pesaje mensual que determinará la puntuación final. Además, para obtener la valoración final, se valorará el plan de difusión, el número de alumnos del centro y una serie de «peque iniciativas» destinadas a reforzar la implicación del proyecto. «Afrontamos este nuevo reto con la ilusión de aportar a la sociedad y a la localidad, una nueva oportunidad para proteger el medio ambiente y, procurar un futuro sostenible para todos que mantenga el equilibrio entre sociedad y naturaleza», asegura la directora.

La participación del colegio Santa Teresa de la villa ducal en este concurso encaja con un trabajo prolongado en educación ambiental. A lo largo de los últimos años, han impulsado actividades de reciclaje de papel y cartón, recogida de pilas y cartuchos de impresora, así como propuestas relacionadas con el uso responsable del agua y la luz. También han llevado a cabo experiencias que acercan a los alumnos a la naturaleza y al entorno de Alba, como visitas a la Vía Verde, a la piscifactoría o talleres sobre hongos.

Este esfuerzo obtuvo reconocimiento con la concesión del sello 'Centro Educativo Sostenible', al desarrollar un programa de gestión ambiental y educación ambiental diseñados por el propio centro . «El sello es un respaldo al trabajo de profesores, familias y alumnos», concluye María del Carmen López.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas
  2. 2 El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a Salamanca
  3. 3 Salamanca registra la primera nevada del otoño en una noche gélida, con casi -6ºC en una de sus estaciones
  4. 4

    Regino, el jubilado que da cobijo a los toreros
  5. 5 La reina Letizia reclama «cambiar la mentalidad» para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad
  6. 6 Los tres pueblos salmantinos en los que hay dos hombres censados por cada mujer
  7. 7 Oposiciones de secundaria en 2026: confirmadas las plazas por especialidades y las provincias de examen
  8. 8 Segunda visita de Letizia en menos de tres meses
  9. 9 Dos septuagenarios heridos en una colisión múltiple en el Polígono de Los Villares
  10. 10 Una mujer herida tras colisionar una furgoneta y un coche en el Paseo de la Estación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El colegio salmantino que compite por ser el colegio que más vidrio recicla en Castilla y León

El colegio salmantino que compite por ser el colegio que más vidrio recicla en Castilla y León