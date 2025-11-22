Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del nuevo bar de Villagonzalo de Tormes, recientemente puesto en marcha con el apoyo de Diputación. EÑE

«Es clave para la convivencia»

Villagonzalo de Tormes, en la comarca de Alba, ha recuperado el bar del pueblo en un edificio que se ha rehabilitado totalmente

EÑE

Villagonzalo de Tormes

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:40

Comenta

«Gracias a la subvención de la Diputación y a la aportación municipal, el bar del pueblo ha podido reformarse, permitiendo además el alta de un autónomo y generando empleo local. Para el municipio, recuperar este espacio ha supuesto volver a contar con un punto de encuentro esencial, donde los vecinos pueden reunirse, socializar y participar en actividades durante todo el año», asegura la regidora de Villagonzalo de Tormes, Inés Martín.

Desde el punto de vista institucional, la primera edil del municipio puntualiza que el Ayuntamiento «valora muy positivamente la iniciativa de la Diputación de Salamanca, ya que estas ayudas permiten mejorar instalaciones clave para la convivencia y la economía local, especialmente en municipios pequeños como Villagonzalo de Tormes. En definitiva, la subvención ha fortalecido el tejido social y ha devuelto al pueblo un espacio fundamental para su día a día».

El municipio, que tiene dos núcleos de población —Villagonzalo de Tormes y Carpiobernardo—, cuenta con algo más de doscientas personas empadronadas.

En la localidad están muy contentos de haber recuperado este servicio, que se ha convertido en un punto de encuentro para todos los vecinos, un lugar donde reunirse, socializar y participar en actividades comunitarias. La terraza anima las tardes de verano, y el interior renovado ofrece un espacio acogedor en invierno, evitando el aislamiento.

«El bar, junto con el Ayuntamiento, organiza actividades como paellas populares, bingo, la castañada de Halloween y otros eventos que dinamizan la vida del pueblo», resalta la alcaldesa. «Ahora, en el bar se nos ofrecen a los vecinos y visitantes desde pinchos hasta hamburguesas y parrilladas por encargo, dando a todos la opción de disfrutar de una oferta gastronómica variada. Este año hemos tenido la oportunidad de comprar hasta un número de la Lotería de Navidad».

Con una imagen de establecimiento de hostelería que podría pertenecer a cualquier cafetería abierta recientemente en la capital, el bar se ha convertido en un nuevo atractivo para el municipio y, en los pocos meses que lleva abierto, se ha asentado totalmente entre los residentes permanentes y también entre quienes pasan temporadas en el municipio.

