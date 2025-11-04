Ciudad Rodrigo tramita la primera ordenanza para su cementerio El borrador recoge una domotización de la entrada y una ampliar los horarios y las funerarias y empresas del ramo podrán realizar los enterramientos

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Martes, 4 de noviembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo esta elaborando la primera ordenanza sobre la regulación y uso del cementerio municipal de la localidad. «Hasta ahora no ha habido ningún reglamento y creemos que es algo muy bueno y un beneficio para los usuarios, y es algo necesario», ha indicado el concejal Ramón Sastre, que ha puesto de manifiesto que, para realizar el primer borrador, se han tomado como referencia otros similares de localidades como Salamanca o de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Entre las novedades que presenta el texto está la posibilidad de que empresas y funerarias hayan podido realizar los enterramientos en el cementerio mirobrigense. «Hemos mantenido encuentros con ellas para valorar esta opción porque, hasta ahora, el servicio ha sido prestado con personal municipal», ha comentado Sastre, «lo que permitirá a las familias poder concertar con esas empresas este proceso directamente, ya que muchas de estas funerarias tienen seguros de decesos que incluyen el enterramiento y así se ha unificado todo».

El edil ha matizado que esta propuesta «no descarta que, a quien lo desee, el Ayuntamiento realice el enterramiento, al igual que la figura del administrador municipal del cementerio mantendrá tal y como está ahora». Aún no se ha detallado la tasa que tendrán que abonar las empresas por realizar este trabajo, así como que no existirá limitación a que estas operaciones se hagan únicamente con el sector local «ya que muchas de ellas colaboran con otras de fuera de Ciudad Rodrigo».

Otra de las propuestas que recoge el reglamento que se está desarrollando afecta a los horarios y accesos al camposanto mirobrigense. En este sentido, la nueva ordenanza contempla una ampliación de los horarios actuales y, como novedad, habilitar un acceso domótico al recinto. «Hemos querido que el usuario tenga una mayor posibilidad de horarios, que las empresas puedan en fines de semana y festivos y estamos estudiando, para el futuro, domotizar el acceso, con un código de un solo uso, e instalar cámaras de videovigilancia», ha comentado el edil Ramón Sastre.

Finalmente, el Consistorio ha incluido una cláusula para prorrogar las tumbas de personajes ilustres de la historia local «siempre que la familia no lo haya pedido antes de que se hayan cumplido los 75 años de propiedad», así como ha colocado nuevos canalones en los nichos y se están adecuando otros 128 nuevos, a los que se instalará la cubierta antes de fin de año.