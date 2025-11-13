Ciudad Rodrigo revitaliza La Raya con la inauguración de las jornadas de comercio Ponencias, talleres, mesas redondas y una premisa: «Trabajar todos juntos ante el reto»

S. Dorado Ciudad Rodrigo Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

El Parador de Ciudad Rodrigo acogió la inauguración de las Jornadas de Revitalización Comercial del Espacio Rayano Fortificado, unas jornadas que se extienden también durante mañana. El acto contó con una insólita apertura de mano de Sergio Cardoso, que guió al público a través de un mapa que evocaba el comercio tradicional en una ciudad fortificada.

El alcalde Marcos Iglesias, el presidente de Afecir David Bernal, y el presidente de la Cámara de Almeida, Antonio Machado, protagonizaron la apertura de esta primera sesión de unas jornadas que, señaló, «deben hacernos reflexionar». En este sentido destacó el patrimonio del territorio rayano y las aspiraciones de los municipios que lo componen. «Tenemos que poner en valor todo lo que tenemos, eso es obvio, pero sobre todo se trata de aprender a caminar todos juntos».

El regidor mirobrigense. Las reuniones con la UNESCO también salieron a colación en su intervención, en relación a los conjuntos históricos y su gran potencial, un asunto que desembocó en el comercio: «Vivimos en un tiempo en el que no es fácil el comercio», indicó, recordando además la pérdida de población en la comarca. «Quiero reseñar a todos aquellos que están tirando de Ciudad Rodrigo con el comercio», puntualizó, y expuso el reto de la situación actual aun en un municipio turísticamente próspero. «Se cierran negocios de mucha trayectoria y no hay relevo generacional».

Asimismo, recordó que la vida en Ciudad Rodrigo es de calidad y digna respecto a la situación laboral y la crisis de vivienda que se sufre en las grandes ciudades. La fijación de suelo industrial, una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento, también salió a relucir, así como el impulso del Centro de Innovación Social, «un espacio que va a incorporar coworking y unificará recursos empresariales». El trabajo de instituciones públicas y privadas se presentó en su discurso como una «sinergia básica».

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Ciudad Rodrigo, David Bernal, expuso las múltiples iniciativas que partes desde la misma con el fin de estimular el tejido comercial.

La jornada matinal estuvo marcada por las ponencias de Alfonso Hortelano, de la Universidad, con «El Comercio y la Historia», y de Eva Lahuerta, también de la Universidad, acerca de las sinergias en el espacio rayano. La sesión de la tarde cuenta con la ponencia del artista Carlos García Medina, centrada en el comercio en el espacio rayano, y sigue con una mesa redonda de la mano de varios empresarios y asociaciones, para finalizar con un tour por la ciudad.

Mañana las jornadas celebran una mesa redonda en colaboración con ámbitos públicos y privados, un taller de Estrategias de Marketing para Comercio Históricos, y una comida como cierre del evento.