Ciudad Rodrigo renueva la pista del pabellón Eladio Jiménez La inversión total ha sido de más de 48.000 euros y cumple con la demanda de los usuarios de la instalación

D. S. Ciudad Rodrigo Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:40 Comenta Compartir

El alcalde, Marcos Iglesias, y el delegado de Instalaciones Deportivas, Víctor Gómez, han visitado las labores de renovación de la pista del Pabellón Eladio Jiménez en el que se ha implantado un vinilo de una calidad superior con 6 milímetros de grosor.

Los trabajos de renovación han comenzado el lunes, 24 de noviembre, y se esperan que acaben a lo largo de la próxima semana. El coste de estas labores ha sido de un total de 48.300€. Dentro de esta renovación también se dibujará con nitidez la pista de Voleibol, cumpliendo así con una demanda de los usuarios desde hace muchos años.