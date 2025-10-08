Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ramón Sastre y Joana Veloso, durante la intervención en la Plaza Mayor D. S.

Ciudad Rodrigo reivindica la importancia del cuidado de la salud mental

La Plaza Mayor fue el escenario elegido para un encuentro y la lectura de un manifiesto

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:06

La Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo fue en la mañana de este miércoles el punto de encuentro para la lectura del manifiesto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental cuyo lema este año es «Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental». La cita estaba organizada por la asociación Salud Mental Salamanca y contó con la presencia del teniente de Alcalde, Ramón Sastre, y la concejala de Servicios Sociales, Joana Veloso, así como invitados al igual que representantes y usuarios de distintas entidades y asociaciones como Asprodes, Cáritas Diocesana, Amanecer, AFEMC, Cruz Roja, entro otros.

Víctor Ventosa, integrante de este colectivo realizó una intervención inicial en la que recalcó la importancia de este día y que la situación actual «nos obliga a actuar con determinación» y agradeció el apoyo del Ayuntamiento con una sede en la localidad.

Según indicó Ventoso, cerca de un 34% de la población padece algún problema de salud mental, un dato que en los jóvenes «sube hasta el 49%» y que «las bajas por este asunto se han disparado un 120% en los últimos años». Dentro de esta efeméride, Ciudad Rodrigo acogerá dos actividades más: la primera el próximo 10 de octubre con una mesa informativa junto al monumento al garrochista en el parque de La Glorieta y una conferencia el día 28 en el Aula UNED de Miróbriga.

