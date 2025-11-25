Ciudad Rodrigo premiará a sus mejores deportistas el 19 de diciembre

D. S. Ciudad Rodrigo Martes, 25 de noviembre 2025, 16:29 | Actualizado 16:38h. Comenta Compartir

Ciudad Rodrigo celebrará el próximo 19 de diciembre, a partir de las 20:00 horas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, una nueva edición de la gala del deporte mirobrigense en la que se reconocerá a los deportistas y clubes locales en diferentes ámbitos y pondrá en valor la importancia que tiene su labor en el día a día de la localidad.

El alcalde Marcos Iglesias y el concejal de Deportes, Victor Gómez, han sido los encargados de presentar esta gala que estará conducida por el periodista Ricardo Montilla y que contará con las actuaciones de los artistas locales Lemus y Balaclavx . «Una vez más con esta cita queremos destacar el compromiso del Ayuntamiento con el deporte» y recordó la aportación económica dada a los clubes deportivos con una dotación total de 48.000 euros «y siempre tenemos las puertas abiertas a todos». El alcalde destacó la puesta en marcha de la pista de minimotos, la partida presupuestaria del futuro campo de tiro y que «seguimos trabajando para unas piscinas al aire libre». Además, se está cambiando la pista deportiva del pabellón Eladio Jiménez.

El concejal Víctor Gómez apuntó que los ganadores no se conocerán «hasta el mismo día 19 en la propia gala» y que habrá hasta 9 categorías: Mirobrigense de oro, Mejor deportista, Mejor deportista promesa de la temporada, Mejor equipo de la temporada, Mejor escuela deportiva, Mejor entrenador, al patrocinio y colaboración con el deporte, A la trayectoria deportiva, al mejor evento deportivo y las menciones especiales. Todos los clubes podrán presentar sus candidaturas y que el jurado mantendrá la primera reunión de selección de nominados a comienzos de diciembre «y un día antes de la gala volverá a reunirse para definir los premiados», avanzó Gómez.