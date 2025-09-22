Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de las parcelas de la Junta en la que se plantea la construcción de las viviendas.

Ciudad Rodrigo pide sumarse al plan de vivienda pública para jóvenes menores de 36 años

Se han registrado 65 potenciales jóvenes demandante de VPO

María Andrea Sandia

Ciudad Rodrigo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:18

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo solicitó sumarse al protocolo entre la Junta de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales para la promoción de Vivienda Pública en venta con bonificación para jóvenes menores de 36 años, en municipios de menos de 20.000 habitantes.

La iniciativa comprendería la cesión gratuita de parcelas urbanas municipales afectadas en favor de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (Somacyl). Así lo manifestó el Ayuntamiento de la localidad en una nota de prensa.

Según se puede leer en el mismo documento, el interés en sumarse a la acción de la Junta de Castilla y León en la promoción de Vivienda Pública ya fue puesto de manifiesto por el alcalde, Marcos Iglesias, a la directora general de la Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, en su visita a la ciudad para la entrega de las viviendas rehabilitadas en el antiguo Parque de Camineros.

En esta misma línea, para sondear potenciales demandantes de vivienda el Ayuntamiento publicó el pasado mes de julio un Bando de la Alcaldía. Transcurridos más de dos meses desde su publicación, se han presentado en el registro municipal electrónico de documentos 65 solicitudes.

