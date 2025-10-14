Ciudad Rodrigo marchará contra el cáncer y compartirá un convite solidario Los huevos con farinato levantarán los espíritus de la mano de AECC en la tercera edición de esta jornada de caminata constructiva

S. Dorado Ciudad Rodrigo Martes, 14 de octubre 2025, 16:14 | Actualizado 16:25h.

La tercera caminata «Ciudad Rodrigo en marcha contra el cáncer» reunirá a los mirobrigenses el domingo día 9 de noviembre a las 10:00 horas en la Plaza Mayor , para emprender una ruta solidaria de siete kilómetros, evitando en esta ocasión la carretera de Ivanrey «para hacerla más llana y accesible», según ha señalado esta mañana la presidenta de la junta local de Ciudad Rodrigo, Verónica María Sastre. El stand de AECC ha estado en la zona del Registro con las inscripciones ya abiertas para el evento, al precio de diez euros que se destinarán a la investigación y lucha contra esta enfermedad.

La concejal de Servicios Sociales, Joana Veloso, ha participado también en la presentación de esta marcha, para la que habrá una degustación de huevos con farinato al finalizar. Los puntos de recogida e inscripción serán los sábados por la mañana en el mercadillo, en la avenida Conde Foxá; los martes por la mañana en el Registro; y desde el día 14, de 18:00 a 20:30 horas en la sede de AECC Ciudad Rodrigo. De forma paralela, se podrá contribuir con la causa adquiriendo lotería de la asociación.

El recorrido para la marcha seguirá desde la plaza por la calle San Juan, Cristóbal de Castillejo, Campo del Pozo, subida por la muralla y salida por Campo del Pozo, Enrique Zarandieta, Rúa del Sol, Puerta del Sol, bajada hasta los toriles, Caridad, Iberia, La Concha, Alameda de La Moretona, bajada de Santa Cruz, Sefarad, Yurramendi, Cáceres y, finalmente, la plazuela del Buen Alcalde. En esta edición los socios han optado por camisetas de color rosa fucsia, color que bañará las calles mirobrigenses durante dicha jornada matinal.

Asimismo, el próximo domingo día 19 de octubre, con motivo del Día Contra el Cáncer de Mama, se celebrará un acto con la lectura de un manifiesto y un lazo humano a las 13:00 horas en la Plaza Mayor.