Ciudad Rodrigo licita por tercera vez las obras del polígono Terralba

La cuantía aumenta y alcanza los 1,6 millones de euros

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:34

La licitación del polígono de Terralba, en Ciudad Rodrigo, sale a licitación por tercera vez, signo de la insistencia del Consistorio en impulsar el suelo industrial, una de las prioridades en las que se enfoca. «Sin suelo industrial con todos los servicios no hay posibilidad de fijar nuevas empresas. Ante este déficit histórico, la creación de suelo ha sido un objetivo que lo hemos tenido muy presente», señala el alcalde, Marcos Iglesias. El proyecto busca la creación de un nuevo polígono industrial situado junto a la A62 en la entrada norte a Ciudad Rodrigo.

Este contrato de obras para la ejecución sale con un presupuesto base de licitación de 1,625 millones de euros y un plazo de ejecución de 9 meses trabajando sobre una superficie total del sector 23.1 de 34.365 metros cuadrados. Una vez abierta la licitación, las empresas interesadas tendrán de plazo hasta el próximo 26 de diciembre, realizándose la apertura de documentación los días 12 y 19 de enero, a las 10:00 horas en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

Esta licitación de obra pública para la creación de suelo industrial coincide con la impulsada por la Junta de Castilla y León, con un presupuesto de más de 8,2 millones de euros para la ampliación del polígono Las Viñas de Miróbriga.

