Alejandro Velasco, Rubén Guillén, Rodrigo Toribio, Vanesa García, Sergio González y Alejandro Hernández D. S.

Ciudad Rodrigo impulsa la inserción laboral juvenil a través del programa ELPEX

Cuatro jóvenes universitarios han tenido su primera experiencia laboral en la administración pública

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:48

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo apuesta por la formación y la adquisición de experiencia profesional gracias a su participación en el programa ELPEX, destinado a que universitarios recién titulados, menores de 30 años, puedan tener su primer contacto con el mundo laboral a través de la administración pública.

Este programa, promovido por la Junta de Castilla y León, está dirigido a ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y a las diputaciones provinciales. En cada caso, es la entidad pública la que solicita los puestos laborales necesarios. En el caso de Ciudad Rodrigo, en la convocatoria del ejercicio 2024, se solicitaron un técnico de Medio Ambiente, un técnico de Comercio, un técnico de Gestión y un técnico de Comunicación.

«Es una buena oportunidad para tener una primera experiencia laboral que les será muy útil de cara al futuro, tanto en el mercado laboral como en la posibilidad de presentarse a unas oposiciones», señaló el concejal de Hacienda, Rodrigo Toribio. En la misma línea, la edil de Personal, Vanesa García, destacó que el Consistorio mirobrigense «apuesta por el fomento del empleo y por ayudar a los jóvenes. Es una buena experiencia que los cuatro participantes están aprovechando al máximo y que les servirá de cara al futuro, ya sea en el ámbito privado o público».

Los cuatro jóvenes han participado en tareas de relevancia dentro del Consistorio, como la promoción de todas las formas de publicidad y difusión de la actividad municipal, la organización y distribución del boletín municipal, la gestión de los procesos de contratación administrativa, garantizando que todas las etapas se ajusten a la normativa vigente y a los principios de transparencia, eficiencia y legalidad; el diseño, coordinación y ejecución de campañas de promoción comercial y eventos que apoyen el crecimiento del comercio local; o la colaboración en el ámbito medioambiental dentro del plan integral del río Águeda.

Una oportunidad laboral valorada positivamente por todos ellos, que combina aprendizaje, compromiso y experiencia profesional en el entorno municipal.

