Ciudad Rodrigo cubrirá el entorno de las plantas solares

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:25 Comenta Compartir

Los trabajos para la instalación de pantallas vegetales en las cercanías de las plantas fotovoltaicas de Ciudad Rodrigo ya tienen empresa encargada de los mismos. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, ha finalizado la formalización del contrato de esta operación, con un importe de 260.168 euros y una estimación de 24 meses para completar todos los trabajos previstos.

El objetivo de la fundación es que, gracias a la instalación de pantallas vegetales —es decir, la colocación de arbustos y otros elementos naturales— se minimice la percepción de la planta solar fotovoltaica «Ciudad Rodrigo» desde los núcleos habitados cercanos y las principales infraestructuras, según explica la memoria del pliego de condiciones.

La longitud total del perímetro de la instalación sobre la que se implementarán estas pantallas vegetales de ocultación es de 2.989 metros, por lo que, ejecutando un ancho de franja de plantación de 5 metros, la superficie resultante de la franja perimetral asciende a más de 14.900 metros cuadrados, equivalente a 1,49 hectáreas de terreno. Esta superficie abarcará las cuatro instalaciones situadas en el entorno geográfico de Ciudad Rodrigo.

En cuanto a las especies arbóreas propuestas para estas pantallas, destaca el uso de encinas —en diferentes subespecies— y fresno de hoja estrecha, mientras que los arbustos estarán compuestos por escobas de hojas blancas, aulagas y retama amarilla. También se contempla que, en áreas donde ya exista una densa vegetación autóctona, «se propone aprovechar y complementar esta cobertura natural con especies adicionales que aseguren una mayor eficacia de ocultación y adaptación al entorno». Además, debido al relieve del terreno y las características topográficas que determinan la visibilidad de la planta en zonas elevadas o expuestas, la instalación de pantallas vegetales «ayudará a reducir la intrusión visual y armonizará la infraestructura con el paisaje circundante».

Este tipo de elementos se utilizan comúnmente en otras plantas solares similares repartidas por la geografía española, como es el caso de Xàtiva, en la Comunidad Valenciana, y buscan un doble objetivo: por un lado, reducir en la medida de lo posible el impacto visual que las hileras de placas solares producen en el entorno y, por otro, preservar el medio ambiente creando pantallas vegetales basadas en un estudio previo de las especies presentes en la zona.