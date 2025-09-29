Ciudad Rodrigo concede 20.000 euros a Cáritas

S. Dorado Ciudad Rodrigo Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a través de la delegación de Asuntos Sociales, que gestiona Joana Veloso, ha concedido una subvención directa por el importe de 20.000 euros a Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo para financiar acciones de formación, una propuesta que engloba distintos programas dentro de los itinerarios de inserción sociolaboral que llevan a cabo con las personas que acuden a sus servicios, la mayoría en riesgo de exclusión sociolaboral.

Al igual que años anteriores, este proyecto de Cáritas Diocesana se desarrollará en varias líneas de actuación como: la cesión de huertos familiares y seguimiento a familias, así como el acompañamiento a personas en riesgo de exclusión a través de las siguientes acciones formativas: curso de actividades auxiliares de conservación y mejora de montes; curso de agricultura ecológica; curso de actividades auxiliares de apeo de árboles con motosierra.