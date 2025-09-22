Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Rosa Pereña, directora Biblioteca; Belén Barco, delegada de Cultura y Rebeca Jerez, responsable Mirolibro.

Ciudad Rodrigo da la bienvenida a una nueva edición de «Mirolibro»

La iniciativa para amantes de la lectura arrancará el próximo 29 de septiembre

María Andrea Sandia

Ciudad Rodrigo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:23

La delegada de Cultura, Belén Barco, ha presentado este lunes en la Biblioteca Municipal el taller cultural «Mirolibro», un espacio dedicado a los amantes de la lectura, que estará dirigido por Rebeca Jerez y que dará comienzo el próximo lunes 29 de septiembre con un encuentro con los autores, Marga Acosta y Alberto Dávila que vendrán a presentar «La pedrá de Tiguardo». Todas las inscripciones se realizarán en la biblioteca municipal y serán completamente gratuitas.

Esta edición contará con la realización de talleres semanales relacionados con la literatura y continuará con las actividades que funcionaron en ediciones anteriores como: encuentros con autores, radio en la biblioteca, talleres de escritura, monográficos de autores y géneros y más.

Además, de intentar consolidar otras actividades como la Fiesta de la Lectura con la que concluyó el curso pasado, el vídeo por las calles de Ciudad Rodrigo con motivo del Día del Libro, la Lectura Pública de Autores Mirobrigenses o libros relacionados con la comarca de Ciudad Rodrigo.

Este curso, que va a estar centrado en el fomento de la creatividad a través de las palabras, va a contar como novedad, con la creación de un blog en el que se compartirán las actividades, preferencias y reseñas de los participantes. Así como intensificar la relación con otros clubes de lectura, grupos o eventos literarios.

