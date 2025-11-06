Ciudad Rodrigo apuesta por la unión del patrimonio y la actividad comercial como futuro Las jornadas sobre el comercio rayano que contarán con conferencias, mesas redondas, exposiciones o visitas guiadas serán el 13 y 14 de noviembre en el Parador

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

El Parador de Ciudad Rodrigo será el escenario para la celebración de las primeras jornadas de revitalización comercial del espacio rayano fortificado, que se celebrarán los próximos días 13 y 14 de noviembre. Se trata de un punto de encuentro enmarcado dentro del programa FAR-PAX: Fortificaciones abaluartadas de la Raya, financiado con fondos europeos y que, como explicó el alcalde Marcos Iglesias, tiene una doble vertiente: «Por un lado, una parte de esos fondos irá destinada a la restauración del cuarto del polvorín de la Puerta del Conde, y otra estará enfocada a actividades de dinamización del comercio, como son estas jornadas».

El regidor municipal considera que esta propuesta es muy positiva y que el centro histórico de Miróbriga «debe ser un entorno vivo, con la mejora del entorno urbano y con una integración de la actividad comercial con el patrimonio, ya que es también un escaparate de la ciudad». Las jornadas estarán abiertas al público en general y versarán sobre diversos temas, con diferentes ponentes como el profesor de la Universidad de Salamanca, Alfonso Hortelano, que hablará en clave histórica de las fortificaciones abaluartadas; Eva Lahuerta, que analizará estrategias para unificar el turismo y el comercio; y la participación de personas y entidades mirobrigenses que aportarán sus experiencias y conocimientos en lo relativo a las colaboraciones público-privadas o a los retos que se presentan en este espacio fronterizo de La Raya.

Paralelamente, desde el día 10 de noviembre, la Galería Alta del Consistorio albergará nuevamente la exposición sobre la historia del comercio mirobrigense de Ángel Centeno, «que ha sido la más visitada de todas las que hemos tenido», detalló el alcalde de Ciudad Rodrigo sobre esta muestra.

La edil del área de Comercio, Paola Martín, recalcó la importancia de estas jornadas y subrayó que el objetivo es «crear sinergias y unión con Portugal y las Cámaras de Tui, Almeida, Valença do Miño y Marvão, que formarán parte de esta actividad». David Bernal, presidente de Afecir, matizó que en Ciudad Rodrigo «el comercio ha tenido un papel fundamental dando servicio a la comarca y no solo dentro del límite geográfico», y que este tipo de jornadas «siempre son un lugar para el cultivo de ideas interesantes».

Impulso a la petición de Patrimonio Mundial

El alcalde recordó que este proyecto aspira a que las ciudades fortificadas que lo componen alcancen la catalogación de Patrimonio de la Humanidad «y con esto se demuestra que somos una candidatura solida».

Un anfitrión especial

Para presentar y amenizar las jornadas estará como anfitrión Juan de Cabrera, arquitecto de la muralla de Ciudad Rodrigo, interpretado por el actor Sergio Cardoso de manera que fundirá el pasado con el presente con su peculiar visión del mundo actual.