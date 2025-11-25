Ciudad Rodrigo aprueba el primer reglamento del cementerio municipal La ordenanza permitirá el enterramiento a las empresas funerarias y además, se incluye una modificación de horario y un futuro acceso domotizado

Martes, 25 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aprobó este martes, de manera inicial y por unanimidad, el primer reglamento para la gestión del cementerio municipal. El documento aprobado incluyó las modificaciones propuestas en la comisión del pasado 17 de noviembre sobre la base que inicialmente avanzó el equipo de Gobierno a comienzos de este mes ante los medios de comunicación.

El concejal Ramón Sastre fue el encargado de matizar los aspectos más destacados de esta novedosa ordenanza, aunque desde el PSOE su portavoz, Juan Tomás Muñoz, recordó «que ya existían antiguamente otros reglamentos, pero que habían quedado obsoletos». Entrando en detalles, la principal característica de este documento es la concesión del permiso a empresas funerarias para poder realizar enterramientos en el cementerio de Ciudad Rodrigo, una tarea que hasta ahora era únicamente potestad municipal. «Creemos que esto es beneficioso tanto para las empresas como para los usuarios, ya que va a permitir facilitar las gestiones, incluso al Ayuntamiento, y unificar los procedimientos», explicó Sastre.

Dentro del nuevo reglamento también se incluye una modificación de los horarios de apertura y se prevé que «en el futuro, el acceso sea domotizado, que se pueda entrar al cementerio con el uso de un código y permitir así una mayor flexibilidad de visita», apuntaba el edil popular.

Un punto en el que coincidieron las propuestas del PP y del PSOE dentro de esta ordenanza es el destinado al cuidado y puesta en valor del cementerio antiguo —«que podríamos llamar histórico»—, ya que en esa zona están enterradas personas que han tenido cierta relevancia en la historia mirobrigense. El socialista Muñoz resaltó la importancia de conservar «en buen estado» las lápidas de personas significativas. Dentro del documento también se regulan otros ámbitos, como los requisitos para la prestación del servicio, e incluye la figura de un administrador del cementerio, es decir, un trabajador municipal encargado de coordinar todo lo relacionado con el camposanto entre usuarios, empresas y Ayuntamiento.

El pleno de ayer también dedicó su inicio a un minuto de silencio por todas las mujeres víctimas de la violencia de género y aprobó una moción presentada por PP y PSOE con el manifiesto leído por el movimiento ciudadano que participó en la marcha del pasado domingo.

Moción sobre el 25-N del PP y del PSOE

Al inicio del pleno, el alcalde Marcos Iglesias, tal y como acordó unos minutos antes la Junta de Gobierno, propuso a los diferentes partidos la aprobación de una declaración institucional con motivo del 25-N basada en el mismo manifiesto que el movimiento ciudadano leyó el pasado domingo en la Plaza Mayor. La concejala de Vox, Patricia Martín, votó en contra y, al no haber acuerdo, se decidió presentarla como moción conjunta entre populares y socialistas.

Polémica durante el debate de la moción

Durante el debate de la moción y tras la lectura del manifiesto, Martín acusó al resto de partidos de realizar una «utilización ideológica de la violencia contra las mujeres» y calificó de «fracaso» las medidas actuales «porque cada vez hay más víctimas». El socialista Fernández Chanca lamentó el argumento «casposo y cutre» de Vox e Iglesias matizó que el texto «es el mismo que el del domingo».