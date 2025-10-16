Ciudad Rodrigo aprueba la bajada del IBI

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha aprobado este jueves, con los votos a favor del equipo de Gobierno del Partido Popular, las ordenanzas fiscales para el año 2026. Tal y como se había avanzado en la rueda de prensa del pasado miércoles, los puntos más destacados han sido la bajada del IBI del 0,69 % al 0,66 % y la supresión de los gastos suntuarios de la caza, mientras que otros, como la depuración y el suministro de agua, se han adecuado a lo marcado por el IPC.

Durante el debate de este punto en la sesión plenaria, el concejal de Hacienda, Rodrigo Toribio, ha recalcado que «hemos bajado la carga impositiva en cuanto se ha podido» y ha matizado la importancia del ahorro energético. Además, ha subrayado que con esta medida «se trata de paliar el efecto de la revisión catastral realizada por el Tripartito». Por parte del grupo socialista, la edil Raquel Enríquez ha recriminado a los populares que «cuando entraron en 2023 subieron este impuesto un 30 % y ahora lo bajan un 4,35 %, es una bajada fake», y ha señalado que la supresión de los suntuarios «apenas supone nada para el Consistorio».

Por su parte, la concejal de Vox, Patricia Martín, ha presentado dos enmiendas a las ordenanzas: una orientada a una bajada del IBI hasta el 0,55 % y otra relativa a la imposición de un plazo de tiempo para las bonificaciones derivadas del tributo que se aplica a las construcciones, instalaciones y obras. Ambas han sido rechazadas, y el concejal de Hacienda ha invitado a Martín a explicar «cómo haría esa bajada y de qué partidas haría ese ajuste», mientras que la socialista Enríquez ha solicitado a Vox «un estudio económico para analizarlo».

Además, el pleno ha aprobado las modificaciones presupuestarias previstas, aunque la documentación presentada a la oposición no ha sido la correcta. «Ha sido una incidencia informática y pido disculpas», ha señalado el alcalde, Marcos Iglesias, mientras que Carlos Fernández Chanca, del PSOE, ha pedido «por cortesía institucional, que para otra vez se informe de la modificación de la documentación». Asimismo, la moción socialista para el reglamento de las bolsas de empleo ha sido rechazada.