Ciudad Rodrigo apoya las acciones formativas de Cruz Roja con 9.000 euros La ayuda se destinará a impulsar dos proyectos: de desempleo y de competencias, con un in incremento respecto al pasado año

S. Dorado Ciudad Rodrigo Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:14

El Ayuntamiento mirobrigense mantiene su apoyo a la asamblea comarcal de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo en sus acciones formativas mediante la concesión de una subvención que en este próximo ejercicio asciende hasta los 9.000 euros, 1.500 euros más que el pasado año.

Éste va destinado a la realización de cursos de formación, dirigidos a personas desempleadas en general, en riesgo o situación de exclusión social, personas con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo, mujeres o inmigrantes en situación vulnerable.

En concreto, la subvención municipal servirá para financiar dos proyectos: «Espacio Búsqueda activa de empleo» y «Competencias Clave, Nivel 2». El proyecto «Espacio Búsqueda activa de empleo» busca contribuir a la inserción laboral de los residentes con mayores dificultades para lograr su integración social y laboral, y proporcionar una primera información y orientación en materia laboral.

En cuanto al segundo proyecto, «Competencias Clave, Nivel 2», que ya se desarrolló el pasado año, tiene como objetivo obtener los certificados de profesionalidad en «Lengua Castellana» y «Competencias Matemáticas». Los certificados profesionales acreditan oficialmente que una persona posee las competencias y los conocimientos necesarios para tareas.