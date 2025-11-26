Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona en la que ubicará el futuro Punto Limpio de Ciudad Rodrigo D. S.

Ciudad Rodrigo adjudica las obras del futuro Punto Limpio

Este proyecto cuenta con una inversión superior a los 450.000 euros

D. S.

Ciudad Rodrigo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:04

Comenta

A la tercera fue la vencida para el futuro Punto Limpio de Ciudad Rodrigo. Tras dos intentos sin ofertas, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha conseguido finalmente una empresa que será la encargada de llevar a cabo este proyecto, que se encuadra dentro de los planes de renovación de los Puntos Limpios impulsados por el Ejecutivo regional, siendo además quien asumirá el coste de la inversión, que será de 458.503 euros, IVA incluido.

En el caso mirobrigense, la ubicación elegida por el Ayuntamiento será en las cercanías del polígono de Terralba, en la entrada este de la localidad, y contará con una extensión de 2.500 metros cuadrados. Según la memoria, la instalación tendrá una superficie pavimentada de solera de hormigón pulido sobre zahorra, con cerramiento perimetral, y dispondrá de acceso y salida independientes con puertas de seis metros y una zona de maniobras de giro.

El diseño del centro se realizará en dos supuestos: uno que se desarrollará en un solo nivel y otro en dos niveles, para facilitar el vertido del residuo y la adaptación a la orografía existente. Además, se establecerán sistemas para prevenir el acceso incontrolado a las instalaciones, mediante la instalación de circuitos de videovigilancia, y en la fachada se adosará la cartelería de los residuos admisibles y la necesaria para la gestión del centro.

El proyecto estipula también la creación de una caseta de control aislada térmicamente, destinada a oficina —completamente equipada—, vestuario y aseo, situada cerca del acceso, que permita la actividad de inspección y gestión del centro. En lo relativo a los contenedores para los residuos de gran volumen, tendrán un tamaño adecuado, previéndose capacidades estándar comerciales de 10, 20 o 30 metros cúbicos, aproximadamente, en función de las necesidades concretas. La altura del gancho, así como dimensiones y masas, deberá estar diseñada en coordinación con la tipología de camión de transporte de que disponga el explotador.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses tras la formalización del contrato. Este futuro Punto Limpio dará servicio tanto a la localidad de Ciudad Rodrigo como al resto de los municipios que integran la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón, tal y como marca el proyecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas avisan de lo que pasará el mes que viene si se cumple el refrán: «Si llueve por San Francisco Javier...»
  2. 2 Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado
  3. 3 «Estoy enamorada de mi tierra, soy salmantina hasta la médula»
  4. 4 Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída
  5. 5 Trasladado al Hospital tras caer a una piscina vacía en Béjar
  6. 6 Herido un niño de 2 años tras ser atropellado en la calle Pamplona
  7. 7

    La gesta del hidroavión y el bar Plus Ultra
  8. 8 Detenido un fugitivo en su casa tras meses sin salir a la calle eludiendo el ingreso en prisión
  9. 9 David de Miranda: «Hoy celebro todo el sufrimiento que tuve que pasar»
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 25 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ciudad Rodrigo adjudica las obras del futuro Punto Limpio

Ciudad Rodrigo adjudica las obras del futuro Punto Limpio