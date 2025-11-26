Ciudad Rodrigo adjudica las obras del futuro Punto Limpio

D. S. Ciudad Rodrigo Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:04 Comenta Compartir

A la tercera fue la vencida para el futuro Punto Limpio de Ciudad Rodrigo. Tras dos intentos sin ofertas, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha conseguido finalmente una empresa que será la encargada de llevar a cabo este proyecto, que se encuadra dentro de los planes de renovación de los Puntos Limpios impulsados por el Ejecutivo regional, siendo además quien asumirá el coste de la inversión, que será de 458.503 euros, IVA incluido.

En el caso mirobrigense, la ubicación elegida por el Ayuntamiento será en las cercanías del polígono de Terralba, en la entrada este de la localidad, y contará con una extensión de 2.500 metros cuadrados. Según la memoria, la instalación tendrá una superficie pavimentada de solera de hormigón pulido sobre zahorra, con cerramiento perimetral, y dispondrá de acceso y salida independientes con puertas de seis metros y una zona de maniobras de giro.

El diseño del centro se realizará en dos supuestos: uno que se desarrollará en un solo nivel y otro en dos niveles, para facilitar el vertido del residuo y la adaptación a la orografía existente. Además, se establecerán sistemas para prevenir el acceso incontrolado a las instalaciones, mediante la instalación de circuitos de videovigilancia, y en la fachada se adosará la cartelería de los residuos admisibles y la necesaria para la gestión del centro.

El proyecto estipula también la creación de una caseta de control aislada térmicamente, destinada a oficina —completamente equipada—, vestuario y aseo, situada cerca del acceso, que permita la actividad de inspección y gestión del centro. En lo relativo a los contenedores para los residuos de gran volumen, tendrán un tamaño adecuado, previéndose capacidades estándar comerciales de 10, 20 o 30 metros cúbicos, aproximadamente, en función de las necesidades concretas. La altura del gancho, así como dimensiones y masas, deberá estar diseñada en coordinación con la tipología de camión de transporte de que disponga el explotador.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses tras la formalización del contrato. Este futuro Punto Limpio dará servicio tanto a la localidad de Ciudad Rodrigo como al resto de los municipios que integran la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón, tal y como marca el proyecto.