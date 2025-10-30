Ciudad Rodrigo acomete mejoras en las aceras Los trabajos, que cuentan con una inversión de 48.000 euros, se centran en la avenida de Sefarad del municipio

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Jueves, 30 de octubre 2025, 11:09

El teniente de alcalde y concejal delegado de Obras, Ramón Sastre, ha supervisado los trabajos de mejora de aceras que está realizando el Consistorio, con una inversión de 48.000 euros, en la avenida Sefarad, en el tramo entre la avenida de Yurramendi y la calle La Báscula.

Esta intervención, que estará finalizada antes de Navidad y que obliga al corte al tráfico de este tramo de Sefarad, completará la mejora de toda la avenida con aceras de 1,80 centímetros de ancho para aumentar la seguridad peatonal.