Ciudad Rodrigo acogerá el 27º Concurso ornitológico de Castilla y León La muestra estará en la antigua estación de tren y la apertura al público será entre el 5 y el 9 de noviembre

La antigua estación del ferrocarril de Ciudad Rodrigo albergará el 27º Concurso Ornitológico de Castilla y León y el 14º de Ciudad Rodrigo, entre el 1 y el 9 de noviembre. Una cita que se ha convertido en tradicional en las fechas finales del año en la localidad y que, con la celebración del campeonato regional, adquiere un mayor prestigio y categoría.

El concejal de Deportes, Víctor Gómez, agradeció a Adif la cesión de las instalaciones «ya que entendemos que es el mejor lugar para este evento» y valoró el alto número de participantes y visitantes que, durante esos días, llegan a Miróbriga desde diferentes puntos de la provincia y desde el país vecino, Portugal.

Como es habitual, el concurso contará con diferentes momentos y fechas para facilitar la asistencia de visitantes, siendo los días 1 y 2 de noviembre la recepción de los participantes, dejando para el día 3 el enjuiciamiento de los ejemplares. El día 4 será de «descanso para los pájaros, pero servirá para preparar la exposición para el público», explicaba el presidente de la Asociación Ornitológica Mirobrigense, Santiago Hernández. Finalmente, entre el 5 y el 9 de noviembre, la muestra estará abierta a la ciudadanía, culminando ese domingo los actos con la entrega de trofeos.

Hernández destacó que, desde la asociación, esperan una alta presencia de aves de distintas variedades: «Por ejemplo, tendremos canarios de color, que cuentan con 334 gamas diferentes». En cuanto al jurado, el presidente del colectivo ornitológico avanzó que serán seis las personas —entre ellas, una mujer— que formarán parte del mismo, «procedentes de Badajoz, Don Benito, Villanueva de la Serena, Toledo y Lisboa, en Portugal. Todos ellos son federados, con categoría internacional y amplia experiencia».

Finalmente, Hernández agradeció el apoyo del Consistorio mirobrigense a este evento y a Adif la cesión del espacio.