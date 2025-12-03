Ciudad Rodrigo acoge los primeros pasos del Plan Estratégico del Territorio BINSAL 2030 La Diputación de Salamanca y la Asociación lusa de municipios de Cova da Beira se han reunido con los grupos de acción local de la provincia charra

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

Ciudad Rodrigo ha albergado el encuentro entre la Diputación de Salamanca y la Asociación de municipios de Cova da Beira con los grupos de acción local de ambos lados de La Raya para la elaboración del «Plan Estratégico del Territorio BINSAL 2030». Un encuentro en que el alcalde de la localidad Marcos Iglesias señaló la importancia de este plan «porque Ciudad Rodrigo se quiere posicionar como uno de los puntos destacados de esta zona fronteriza» y puso de manifiesto la colaboración entre ambos países.

Iglesias recordó a los presentes que desde Miróbriga se tiene «una mirada transfronteriza, como es el caso de Almeida con quien trabajamos en el ámbito más turístico, dos ciudades fortificadas a la que esa suma de ambos da más valor y aunque somos dos países, somos un único destino» y que como fruto de esa buena relación es los proyectos interreg que van a llegar a la localidad en el ámbito de la hostelería, entras colaboraciones «de importancia estratégica».

Por su parte, la jefa se servicio de Empleo y Desarrollo Rural, Marisa Mendoza explicó que este grupo d trabajo ya ha realizado otros trabajos y que en esta ocasión se centra en el proyecto«220BINSAL Territorio con Futuro 3p», que está enmarcado en el programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VI-A España-Portugal POCTEP 2021-2027 y cuyas acciones fundamentales es la creación de un plan estratégico del territorio de esta zona , creado de una manera «muy participativa y esta es la primera mesa de trabajo que se ha realizado», junto con la apuesta por la feria Ecoraya «que queremos recuperar ya que no se realiza desde al año 2024». El presupuesto global es superior a los 400.000 euros, de los cuales la Diputación dispone de 263.000 euros y el resto corresponde a Cova da Beira.