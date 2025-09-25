Las citas lúdicas más esperadas en Juzbado Destacan las ferias de minerales y de productos locales y el festival hispanoluso

La V Feria de Minerales se desarrollará durante la jornada del domingo.

EÑE/Francisco Martín Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:46 Compartir

El municipio de Juzbado ya tiene todo listo para vivir, desde hoy, sus fiestas en honor a San Miguel. Durante cinco días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación variada que combina tradición, cultura, música y actividades para todos.

Así, en el día de hoy comenzarán con la instalación de banderines y ramos, a partir de las 22:00 horas. Mañana, las citas arrancarán al mediodía con el concurso gastronómico de tortillas, postres, pinchos y bebedizos. Ya por la tarde, a las 20:00 horas, se celebrará el pregón a cargo de Faustino Iglesias y Rosa María Borrego, acto en el que también se procederá al nombramiento del rey y la reina de las fiestas. Tras el chupinazo, será el turno del desfile de disfraces, a las 22:00 horas, y de la macrodiscoteca 'Vértice', a las 23:30 horas.

El sábado la programación comenzará con el encierro infantil y los juegos de mesa a las 11:00 horas, seguidos por la inauguración de placas de calles al mediodía. Poco después, a las 13:30 horas, se celebrará la tercera edición de la cata de cervezas. La tarde incluirá un partido de fútbol a las 16:30 horas y una presentación literaria a las 19:00 horas. Uno de los momentos más destacados llegará a las 20:00 horas con el VIII Festival Hispanoluso en la plaza de la Iglesia. La jornada concluirá con la orquesta 'SMS' y un dj.

El domingo estará dedicado al público familiar. Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, y de nuevo de 16:00 a 18:00 horas, habrá hinchables y un tren para los más pequeños. A las 11:00 horas comenzará la quinta feria de minerales y la tercera feria local, y a las 14:00 se ofrecerá una paella popular. La tarde continuará con juegos tradicionales y el concierto de 'Salamenco' a las 20:00 horas.

Las fiestas concluirán el lunes con la misa en honor a San Miguel, seguida de procesión y vino de honor. Por la tarde, los asistentes podrán disfrutar de un partido de pelota a mano a las 17:00 horas y de una chocolatada a las 19:00 horas, que pondrá el broche final a unas jornadas de convivencia y celebración.

El programa

Ampliar Procesión en honor a San Miguel por las calles de Juzbado. EÑE

Jueves, 25

22:00 h. Puesta de banderines y ramos. En las peñas, música.

Viernes, 26

12:00 h. Concurso de tortillas, postres, pinchos y bebedizos.

20:00 h. Pregón con Faustino Iglesias y Rosa María Borrego, nombramiento de rey y reina, chupinazo y proyección de imágenes.

22:00 h. Desfile de disfraces.

23:30 h. Discoteca 'Vértice'.

Sábado, 27

11:00 h. Encierro infantil y juegos.

13:00 h. Inauguración de placas de las calles.

13:30 h. III Cata de cervezas.

16:30 h. Partido de fútbol.

19:00 h. Presentación literaria.

20:00 h. Festival hispanoluso.

00:00 h. Orquesta 'SMS' y dj.

Domingo, 28

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. Hinchables y tren.

3 11:00 h. Feria de minerales y feria local.

3 14:00 h. Paella y juegos.

3 20:00 h. Salamenco.

Lunes, 29

12:00 h. Misa, procesión y vino.

17:00 h. Pelota a mano.

19:00 h. Chocolatada.

Fernando Rubio, alcalde: «Vamos a habilitar parcelas para construir viviendas» En Bóveda del Río Almar destaca el buen estado de los espacios públicos. Lugares como el parque municipal, el centro La Residencia o el edificio Miguel Ángel Blanco son una buena muestra de instalaciones públicas a disposición del pueblo. ¿Alguna novedad? —Vamos a rehabilitar las casas de los maestros con el programa Rehabitare de la Junta para poder ofrecerlas en alquiler social. Están elaborando el proyecto. Ahora mismo necesitamos casas en alquiler que sean habitables. ¿Con Planes Provinciales? —Hemos renovado tuberías en varias calles y tenemos casi todo el circuito nuevo. Vamos a construir una pista de pádel en una nueva zona verde que hemos creado, en la que también hemos plantado los árboles del Proyecto Arboleda. Se llama Regato Los Lobos. En Bóveda tienen las instalaciones municipales muy cuidadas. —Lo importante es contar con todos los servicios fundamentales. Hemos cambiado todo el alumbrado por luces LED y ahora vamos a empezar a mejorar las aceras. Hemos instalado recientemente climatización, aire acondicionado y calefacción por aerotermia, y queremos renovar la calefacción del consultorio médico y de las oficinas del Ayuntamiento. Además, trasladaremos el botiquín farmacéutico a un edificio más céntrico y queremos mejorar el almacén municipal, que se nos está quedando pequeño. ¿Cómo está el movimiento social? —Vamos a seguir dinamizando todas las ideas que surjan y apoyaremos las actividades que llevan a cabo las asociaciones existentes en la localidad, así como las que puedan surgir en el futuro.

Temas

Juzbado