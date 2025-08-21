Cipérez se estremece de «pena y orgullo»

S. Dorado Cipérez Jueves, 21 de agosto 2025, 22:26 Comenta Compartir

El pueblo de Cipérez se sobrepone a un episodio de fatalidad en forma de fuego voraz e inclemente, y lo hace precisamente con la llegada de las fiestas en honor a San Sebastián, y el tradicional pregón acompañado de la proclamación de la corte de honor. Como de costumbre, la plaza se llenó de vecinos e hijos del pueblo pendientes del escenario, en el que el alcalde dio paso a la peña responsable del pregón, Pampox.

«Es un honor, aunque no sean las mejores condiciones...», comenzó el discurso. «Estos días nos hemos estremecido de pena, de impotencia y de miedo porque las llamas se llevan lo que nos une, pero también de orgullo desde el minuto uno», matizó la peña, que recordó en su pregón cómo todos los pueblos de alrededor se volcaron con la reactivación del fuego. «Todos se acercaron a luchar y ayudar», señalaron, mostrando su agradecimiento, un sentimiento de gratitud que estos días todo el municipio comparte.

«Aunque sean fiestas, bien sabemos que no lo serán para todos y que no serán como las de otros años, ya que algunos han perdido mucho, pero somos un pueblo unido», proclamó la peña Pampox en este pistoletazo de salida de las fiestas patronales. «Entre todos sacaremos esa sonrisa que nos animará a seguir adelante».

Pero no todo lo sucedido recientemente copó el discurso de estas fiestas. Pampox recordó sus 30 años llevando dentro las fiestas de Cipérez, con espacio para la nostalgia, desde los comienzos en los que la peña se llamaba NPI. «Nuestra infancia y adolescencia está unida a estas calles, a nuestras aventuras, a no tener hora de vuelta a casa...», rememoraron. Los agradecimientos se repitieron durante la despedida.