El cine vuelve a Guijuelo con proyecciones tres días a la semana El centro cultural acogerá las sesiones el sábado, domingo y lunes (día del espectador). Las sesiones infantiles serán a las 18:00 horas y las generales, a las 20:30

TEL Guijuelo Martes, 14 de octubre 2025, 19:25 Comenta Compartir

El cine regresará este fin de semana al centro cultural de Guijuelo con sesiones sábado, domingo y lunes con el objetivo de ampliar la oferta cultural y dotar de nuevos servicios culturales a los vecinos de la localidad y la comarca.

La cartelera del centro cultural fue el lugar de la presentación de esta iniciativa, que contará con sesiones de sábado a lunes. En el caso de las sesiones generales, se proyectarán los sábados, domingos y lunes a las 20:30, mientras que las infantiles están programadas los sábados y los domingos a las seis de la tarde. El lunes será el día del espectador y se mantendrán los precios: 6 euros la entrada general, salvo el día del espectador, que costará 5, y cinco euros la sesión infantil para todos los públicos. «Apostamos por mantener los mismos precios y favorecer a la gente que quiera venir», señalaba Juanjo Nieto, responsable del cine, fijando la hora de las 20:30 como la mejor para facilitar que los espectadores puedan salir del trabajo.

Seguía Nieto señalando cómo: «Apostamos por el cine en Guijuelo, el Ayuntamiento apuesta por que estemos aquí también. Arrancamos con la propuesta que tenemos en cartelera y apostamos por el cine español porque, cuando hay buenas películas de cine americano hay que traerlas, pero también hay que hacerlo con el cine español. Vendrán películas de todo tipo y género, intentamos adaptarnos al tipo de espectador que venga y nos gusta traer un poco de todo y escuchamos las propuestas». Intentar atraer a todo tipo de públicos es el objetivo de los responsables del cine ya que, como puso Juanjo Nieto de manifiesto: «Hay un público complicado, que son los jóvenes y nos cuesta engancharlos todavía, que estamos abiertos a cualquier tipo de propuestas con ellos y podemos hablar con colegios, institutos y cualquier institución para que propongan diferentes iniciativas y podamos adaptarnos».

La coordinadora municipal de Cultura, María Jesús Moro, señaló que el cine es: «Una de las citas culturales más importantes y creemos que era fundamental tener cine otra vez en Guijuelo. Es una opción de ocio cultural del fin de semana. Ha ido creciendo el número de espectadores y pretendemos aumentar el número de asiduos. Tenemos mucha gente de la comarca que se acerca, sobre todo los lunes, a ver cine aquí en Guijuelo». También el alcalde, Roberto Martín, destacó la importancia de que Guijuelo pueda tener cine por el esfuerzo que realizan tanto el Ayuntamiento como la empresa: «Pedir a los guijuelenses y gente de la comarca que valoren el esfuerzo que se hace desde el Ayuntamiento, desde el centro cultural, para que tengamos el cine de calidad que tenemos para todos los públicos. Que todo el mundo apoye el cine en Guijuelo. Tenemos cine en Guijuelo y creo que es una pata fundamental para la cultura de Guijuelo y nos gustaría sentidos apoyados por todo el esfuerzo que hacemos para tener cine en una localidad de 6.000 habitantes».

El cine español inaugurará el cine con la proyección de «La sospecha de Sofía», que se proyectará sábado, domingo y lunes a las 20:30. La sesión infantil de sábado y domingo a las 18:00 llegará con «Súper agente Hit Pig».

Temas

cultura

Guijuelo

Cine