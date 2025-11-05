Cine, teatro y música con el grupo Mayalde en Alba de Tormes

EÑE Alba de Tormes Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha presentado la programación cultural para este fin de semana, que incluye cine, teatro, monólogos y música en el teatro de la villa.

Así, el viernes, a las 17:30 horas, la biblioteca acogerá la presentación de la película 'Los destellos', dirigida por Pilar Palomero, en el marco del Club de Lectura. Posteriormente, se proyectará en el teatro. El film, basado en el relato 'Un corazón demasiado grande' de Eider Rodríguez, forma parte del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito rural. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

El sábado, a las 19:00 horas, la compañía teatro 'Teloncillo' representará 'Caperucita, lo que nunca se contó', recomendada para mayores de cinco años, dentro del ciclo Provincia a Escena. Ya, el domingo a partir de las 17:30 horas, Adrecag y los grupos de acción local Adezos y Adecocir, junto con la Diputación, organizan una jornada cultural con el monólogo 'Lo de la risa' de Sergio Olvidado y un concierto del grupo Mayalde, que recorrerá la música tradicional