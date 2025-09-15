Cinco jornadas festivas en Valdelacasa Los actos por el día de la Virgen de la Misericordia abren mañana las fiestas

Procesión con la imagen de la Virgen de la Misericordia en la fiesta del año pasado.

TEL Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:23 Compartir

Los vecinos de Valdelacasa esperan la llegada de las fiestas de la Virgen de la Misericordia, que comenzará este martes con los actos del día grande en honor a la patrona, que incluyen la misa, la procesión y los bailes del grupo La Tarihuela. Y es que, en esta ocasión, el Consistorio ha apostado por iniciar las fiestas el día 16 de septiembre y desarrollar el programa hasta el fin de semana siguiente.

La de este martes será la jornada inaugural con los actos en honor a la patrona, que marcará la apertura de cinco días de actividad con sus respectivas noches de música. Las verbenas con disco móvil, tríos u orquestas como La Búsqueda, Marsella o Pikante son de nuevo un santo y seña de la programación festiva. Música para todos los gustos, que se complementará por el día con diferentes actos, entre los que no faltarán campeonatos, torneos y juegos para diferentes edades o el recorrido peñista al son de la charanga. También tendrá lugar una nueva edición de la denominada fiesta de la cerveza, que congregará a los vecinos en la carpa para disfrutar de una tarde de convivencia y encuentro, amenizada por la música de un Dj. Será este martes a partir de las 20:30 horas.

Además de la imagen de Nuestra Señora de la Misericordia, el protagonismo de estas fiestas lo toma también la pequeña imagen de San Antonio, al que también se le festeja estos días. En concreto, el viernes, día 19, con la misa en la ermita, seguida de procesión y convite ofrecido por el Ayuntamiento. Al día siguiente será el turno de la comida popular, que estará amenizada por la charanga El Bombazo y que se celebrará en la carpa.

El programa

Ampliar Los jóvenes corren el encierro a caballo, una cita estelar.

Martes, 16

12:30 H. Santa misa y procesión en honor a la Virgen de la Misericordia. A continuación actuación con bailes folclóricos a cargo del grupo La Tarihuela.

20:30 H. Fiesta de la cerveza con animación del DJ Perdi en la carpa.

23:30 H. Disco móvil «Alyma».

MIércoles, 17

16:00 H. Campeonato de tute en el bar.

18:00 H. Juegos tradicionales para pequeños y para mayores.

18:30 H. Campeonato de calva.

23:00 H. Actuación del grupo Timanfaya.

Jueves, 18

17:00 H. Juegos para el público infantil.

18:30 H. Actuación de música con Laura Cerdeño.

23:00 H. Verbena con la orquesta La Búsqueda.

Viernes, 19

12:30 H. Santa misa en la ermita en honor a San Antonio.

13:30 H. Convite ofrecido por el Ayuntamiento.

18:30 H. Correpeñas con la charanga «Queloques Band» en un desfile con temática típica española.

00:00 H. Verbena con la orquesta Marsella.

Sábado, 20

15:00 H. Comida popular animada por la charanga «El Bombazo».

16:30 H. Bingo en la carpa y continuación de la animación a cargo de la charanga.

16:30 H. Parque infantil Divertilandia en la plaza Mayor.

00:00 H. Verbena con la orquesta Pikante.

Juan Ramos, alcalde de Valdelacasa: «Nos siguen llamando para pedir asesoramiento por la cooperativa» La cooperativa de autoconsumo eléctrico sigue siendo protagonista en Valdelacasa. ¿Cómo han planteado este año las fiestas? —Empezamos el día 16, que es día de la fiesta en honor a la Virgen y se prolongan hasta el sábado siguiente. El esquema es el habitual con cinco noches de música, la fiesta de la cerveza, la paella, los juegos infantiles o el día de San Antonio, que será el viernes. La carpa se instalará en la misma ubicación y las peñas también tendrán un correpeñas con charanga. ¿Qué proyectos destaca? —En obras, con los Planes Provinciales, tenemos la calle de La Iglesia para terminar el adoquinado que se ha ido colocando. También se hará la plazoleta adyacente hasta llegar a la carretera de La Puebla. Nos siguen llamando para pedir asesoramiento por el tema de la cooperativa y nos siguen dando premios y reconocimientos . Hay cerca de 90 socios y tenemos lista de espera. Se hizo también una nave nueva en la zona de las baterías eléctricas para habilitarla, entre otros aspectos, como centro de interpretación.

Temas

Valdelacasa