Inauguración de las jornadas de trabajo de directivos de residencias en Ledesma. EÑE

Más de cien personas participan en las jornadas para directores de residencias en Ledesma

La cita, impulsada por la residencia municipal de la villa, reúne entre hoy y mañana a directivos de residencias de Salamanca y Zamora

EÑE/ Paula Zorita

Ledesma

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:54

El Auditorio Municipal de Ledesma ha acogido hoy la inauguración de las II Jornadas de Trabajo para Directores de Residencias de Mayores de Salamanca y Zamora, un encuentro que reúne durante dos días a más de un centenar de profesionales vinculados a la gestión de cerca de ochenta centros residenciales de ambas provincias.

La iniciativa, impulsada por la Residencia Municipal de Ledesma en colaboración con el Ayuntamiento, tiene como objetivo generar un espacio de formación, reflexión e intercambio de experiencias en un momento clave para el sector de la atención a personas mayores.

La apertura oficial ha contado con la presencia de la diputada de Bienestar Social, Eva Picado, el alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito, así como de la gerente territorial de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Isabel Fernández Cambón, quien subrayó en su intervención inaugural la necesidad de formación constante en un ámbito en plena transformación normativa. «Tenemos necesidad de formación constante en este sector, especialmente con la entrada en vigor de la nueva ley de atención residencial, que impulsa un cambio total de modelo para mejorar la calidad de vida, la autonomía y garantizar derechos», afirmó. Además, destacó que «la importancia de estas jornadas no solo está en la parte formativa, sino también en la convivencia y colaboración que se establece entre los directores, y en la presencia de la administración, que nos permite un contacto directo con el ámbito rural».

Imagen principal - Más de cien personas participan en las jornadas para directores de residencias en Ledesma
Imagen secundaria 1 - Más de cien personas participan en las jornadas para directores de residencias en Ledesma
Imagen secundaria 2 - Más de cien personas participan en las jornadas para directores de residencias en Ledesma

Por su parte, Antonio Medina, consejero encargado de la Residencia Municipal de Ledesma y uno de los principales impulsores del encuentro, puso en valor la consolidación del proyecto en su segundo año. «Tenemos más responsabilidad por afianzar estas jornadas en su segundo año. Este año hemos invitado también a la provincia de Zamora, y esperamos que en un futuro puedan venir de más provincias», explicó. Medina subrayó además la buena acogida de la convocatoria: «Responden responsables de 80 residencias, con una asistencia de más de 100 personas. Hemos querido ampliar el abanico porque el año pasado fue un éxito».

El programa, que se desarrollará hasta mañana, combina ponencias de expertos en materia social y sanitaria con espacios de convivencia y actividades culturales. Entre los temas a tratar figuran la humanización del cuidado, la gestión emocional de los profesionales, la atención centrada en la persona y las herramientas para eliminar las sujeciones físicas en las residencias. Además, se abordará el papel de la musicoterapia en la vida diaria de los mayores y la importancia de generar actividades con sentido para favorecer su bienestar.

Las jornadas cuentan con la participación de entidades de referencia a nivel nacional como la Fundación Pilares, Dignitas Vitae y Cuidar con Corazón, así como de especialistas en psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y musicoterapia.

Con este encuentro, Ledesma se convierte por unos días en el epicentro del debate sobre el futuro de la atención a mayores en Castilla y León. Una cita que, en palabras de sus organizadores, busca «consolidar un modelo de trabajo colaborativo y proyectarse como referente en la formación y coordinación de los responsables de residencias en el medio rural».

