Ciclo de actos y charlas en Béjar sobre la venerable Aurora Calvo La comisión para su beatificación celebra un completo programa sobre la joven bejarana. Se cerrará el sábado con una ofrenda floral en su tumba con motivo del 92 aniversario de su muerte.

La comisión Pro Beatificación de la venerable bejarana Aurora Calvo en colaboración con la nueva Unidad Pastoral de la Diócesis de Plasencia en Béjar han organizado un ciclo de charlas y actos con motivo de la celebración del 92 aniversario de su fallecimiento.

El programa de actos se desarrollará a lo largo de esta semana en las iglesias de El Salvador, San Juan, San Miguel y Santa María a mayores de la tradicional ofrenda floral ante su tumba este sábado, 22 de noviembre, fecha de su fallecimiento en 1933.

Las charlas permitirán ahondar en la figura e importancia de la venerable Aurora Calvo para la que un grupo de bejaranos trabaja en pedir en el Vaticano su beatificación. A lo largo de esta semana, las conferencias analizarán su figura, el método de adoración ante la eucaristía, su papel como catequista y formadora de catequistas, los fenómenos místicos experimentados por la venerable y, finalmente, el proceso oficial de la Iglesia para reconocer su santidad.

Con esas charlas, la comisión busca acercar la figura de Aurora Calvo a la población en un momento en el que el proceso de beatificación ha sido relanzado tras décadas parado.

El Vaticano nombró hace unos años a Nicola Gori como postulador para guiar la causa en Roma y la Diócesis de Plasencia eligió el sacerdote Guillermo Gómez como vicepostulador, es decir, como representante de la Diócesis en esa misma causa.

El proceso de beatificación espera un milagro para avanzar ya que está sometido a tres fases como son el nombramiento como sierva del Señor, el de beata si se cumple ese esperado milagro y el nombramiento como santa, si se producen más milagros. De forma paralela, también trabaja en la exhumación de los restos mortales existentes en el cementerio de San Miguel para su traslado a la iglesia de San Juan con el objetivo de que puedan ser venerados.

Aurora Calvo nació en Béjar el 9 de diciembre de 1901 en una familia cristiana. Sacrificó su profundo sentimiento religioso en favor de sus hermanos y se ocupó del cuidado de su madre. La marcha de un hermano de Aurora a Puerto Rico extendió allí la devoción por ella e impulsó el proceso de beatificación. Murió con tan sólo 32 años el 22 de noviembre de 1933.

EL PROGRAMA

MARTES, EN EL SALVADOR

La agenda comenzará mañana con una charla sobre Aurora Calvo a las 18:00 horas en la iglesia de El Salvador para seguir con una misa por los bejaranos y por las familias.

MIÉRCOLES, EN SAN JUAN

Al día siguiente, el escenario será la iglesia de San Juan con otra charla a las 12:00 horas y una misa por los enfermos de la Diócesis.

JUEVES, EN SAN MIGUEL

La iglesia de San Miguel acogerá otra charla a las 17:00 horas sobre la faceta de Aurora Calvo como catequista para seguir con una misa las religiosas y los catequistas.

VIERNES, EN SANTA MARÍA

Santa María acogerá otra conferencia a las 18:00 horas sobre los fenómenos místicos experimentados por Aurora y una misa.

SÁBADO, EN EL CEMENTERIO

La ofrenda floral ante su tumba será el sábado a las 12:00 horas. Por la tarde, tendrá lugar la última charla a las 18:00 horas en San Juan para seguir a las 19:30 horas con la adoración eucarística y bendición sacramental y finalizar a las 20:00 horas con la víspera de domingo.