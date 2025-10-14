Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Empresarios alcaldes acudieron a la presentación de la iniciativa. S. DORADO

CEOE CEPYME asesorará a la comarca de Vitigudino para «revertir la despoblación»

El colectivo presenta el «Proyecto Provincia» a los negocios de la zona junto al alcalde del municipio, Javier Muñiz

S. Dorado

Vitigudino

Martes, 14 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Los negocios y emprendedores de la comarca de Vitigudino podrán solicitar asesoramiento empresarial a partir de ahora todos los martes en horario de 9:00 a 14:00 horas en el centro cultural de Vitigudino, en el que estará instalada la oficina de CEOE CEPYME Salamanca, colectivo que esta mañana presentó la disponibilidad del «Proyecto Provincia» a esta zona. Este horario podría ampliarse en función de la demanda.

Alcaldes de la comarca y empresarios asistieron al salón de actos del Ayuntamiento para conocer los detalles de esta plataforma de apoyo y orientación que, tal y como señaló el alcalde, Javier Muñiz, «puede suponer una salida para quienes se han ido fuera pensando que encontrarían una salida laboral, y están en una situación precaria». Así, el regidor considera que contar con este proyecto puede traducirse en una oportunidad para combatir la despoblación, «evitando que algunos negocios cierren y ayudando a que los emprendedores abran el suyo», guiando a los interesados de manera totalmente gratuita en los numerosos trámites y gestiones administrativas, «casi infinitos, lo que a veces hace que desistan», según ha matizado el vicepresidente de CEOE, Manuel Prieto Sierra.

La asesoría y formación abarcará todos los palos, y de hecho, Manuel Prieto destacó la importancia de que la relación sea bidireccional: «Necesitamos que los negocios también nos digan qué necesitan, en cuanto a cursos, orientación...»; una orientación que califica de «necesaria», recalcando que el empresario de hoy en día necesita más apoyo. El secretario general de CEOE, Ricardo Andrés, recordó a los asistentes los 45 años del colectivo al servicio del empresario de manera altruista: «Tenemos que estar en las comarcas de forma continuada».

Vitigudino se suma así al convenio de «Proyecto Provincia», del que ya forman parte Guijuelo, Peñaranda y La Alberca. «Podemos ayudar formando en múltiples aspectos y formando, especialmente en una época de grandes cambios», indicó el vicepresidente.

El alcalde ha recordado también la importancia del Proyecto Tutor y «el programa de La Raya de la Junta de Castilla y León, de gran importancia», señalando que los dos proyectos, unidos al de CEOE, suponen tres pilares fundamentales de ayuda a la comarca.

