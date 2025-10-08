El centro deportivo municipal de Guijuelo alcanza récord con 900 usuarios Comienza temporada con 656 abonados y 115 inscritos en los cursos de natación. Estrena nuevo material para satisfacer la demanda

El centro deportivo municipal de Guijuelo ha comenzado la temporada con cifras de récord al alcanzar los 900 usuarios, según las cifras aportadas desde las propias instalaciones.

En concreto, el centro cuenta con 656 abonados, que pueden sumar en torno a 900 usuarios. A ello, se suman 115 inscritos para los cursos de natación.

El concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, visitaba las instalaciones junto al responsable del centro, José Santomé, con el objetivo de conocer las nuevas adquisiciones de material.

«Todo lo que podamos invertir en deporte es positivo para los guijuelenses. Se ha incorporado nuevo material y, poco a poco, vamos ampliando la oferta, como el horario, que ya se había hecho, como el material que está en la sala y nuestra previsión es seguir con ello. Todas las necesidades que nos plantean los usuarios, intentar complacerles y tener el gimnasio y la piscina en un estado óptimo para ellos. El que no practica deporte es porque no quiere porque este Ayuntamiento da todas las facilidades, invierte todo lo que puede y más para que tengamos unas instalaciones en estado óptimo», señalaba el edil durante la visita.

José Santomé, por su parte, explicaba que: «Hemos arrancado con una cifra récord y estamos muy contentos porque vemos que cada año conseguimos atraer a más gente al centro deportivo». Añadía que se han adquirido materiales para que, por ejemplo, los usuarios de musculación no se queden atrás: «Hemos traído discos desde 1,25 a 20 kilos, hemos duplicado mancuernas de 5 a 20 kilos, barras de diferentes longitudes, la barra romana, agarres específicos para ejercicios de jalón y remo. Cuando la gente los pruebe va a estar contenta con la adquisición».

