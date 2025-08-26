Celebraciones de San Agustín en Villaflores

Jorge Holguera Illera Villaflores Martes, 26 de agosto 2025, 05:00 Compartir

Villaflores comenzó sus fiestas en honor a San Agustín. Lo hizo en grande con un partido de pelota mano en el frontón municipal en el que participaron cuatro jugadores de Castilla y León de primera división. Fue después de otro partido con la escuela del Club de Pelota Las Villas. Este club fue el encargado de organizar esta cita que llegó como novedad en el programa de fiestas que se disfrutarán hasta el sábado.

El programa preparado por el Ayuntamiento de Villaflores destaca por contar con cuatro verbenas, tres de las cuales con orquestas punteras a nivel nacional. Este miércoles tocará la orquesta mirobrigense 'SMS. El jueves volverá la orquesta 'Tango' y el baile del viernes correrá a cargo de 'Costa Dorada'. El punto final de la programación lo pondrá la discoteca móvil 'Vértice'.

Además esta noche actuará el grupo musical 'Voces amigas de Aldeaseca'.

La celebración principal será la misa y procesión con tradicionales jotas al Santo. Posteriormente se servirá un agasajo y habrá baile con la charanga 'El Tinglao'.

Chupinazo y pregón

Otro de los momentos más esperados será el chupinazo y pregón de fiestas a cargo de la peña 'Los Piratas'. Durante las pasadas fiestas las peñas sugirieron y acordaron con el Ayuntamiento que a partir de este, cada año sea una peña la encargada de pronunciar el mensaje de inicio de las fiestas en honor a San Agustín. Después del discurso se hará el esperado recorrido por las peñas en compañía de la charanga ´Los del Lío' con concurso de disfraces.

Este recorrido servirá también para que todo el pueblo cene en un paseo que implica paradas por cada una de las peñas prepararán pinchos y bebidas con las que después agasajarán a los participantes.

Ampliar Ángel M. Montoiro, alcalde: «Tenemos una terapeuta ocupacional para nuestros mayores» El alcalde de Villaflores, Ángel Manuel Montoiro, subraya el compromiso especial del municipio con los mayores. ¿Qué destaca de la actividad municipal ? —Tenemos muchas cosas que hacer, hay que estar muy pendiente de nuestros vecinos. Me gusta destacar el carácter social del Ayuntamiento, la preocupación que tenemos por nuestros mayores, el haber tenido una terapeuta ocupacional que se encargue de nuestros mayores. Somos el único pueblo de 260 habitantes que tenemos este servicio en Castilla y León. Es muy importante para detectar problemas, se está en contacto con las familias, se les dicesi hay que corregir algo, si se necesitan ciertas reformas en el domicilio para mejorar la accesibilidad. Al final la población que tenemos es gente muy mayor. ¿Qué les ocupa ahora? —Acabamos de poner placas solares en el edificio del Ayuntamiento y en la casa del médico con el objetivo de tener electricidad gratis. Pensamos ahorrar todos los años casi 10.000 euros. Este dinero lo destinaremos a otras necesidades ya que los recursos económicos de un Ayuntamiento pequeño son pocos. ¿Tienen más novedades? — Ya han traído la torre de comunicaciones. Está hormigonado y en septiembre la pondrán. Esto nos llevó mucho trabajo. Tuvimos que ir a Madrid a hablar con la secretaria de Estado de Comunicación anterior y se comprometió a que cuando viniera una subvención de Europa para mejorar la cobertura en el medio rural una antena sería para nosotros y afortunadamente cumplió.

EL PROGRAMA

MARTES

10:00 horas. Polos antiguos.

12:00 horas. Color Race.

13:00 h. Fiesta de la espuma.

17:30 horas. Hinchables.

22:00 h. Música tradicional con 'Voces amigas de Aldeaseca'.

MIÉRCOLES 27

10:00 h. Final bolos antiguos.

19:30 horas. Chupinazo y pregón de fiestas a cargo de la peña 'Los Piratas'. A continuación recorrido de peñas con la charanga 'Los del Lío'. Concurso de disfraces durante el recorrido de peñas.

00:00 horas. Orquesta 'SMS'.

JUEVES, 28

08:00 horas. Diana floreada con la charanga 'El Tinglao'.

12:30 horas. Santa misa y procesión con las tradicionales jotas al Santo. Posteriormente agasajo y baile con los de 'El Tinglao'.

19:00 horas. Encierro.

21:00 h. Premios y trofeos.

00:00 h. Orquesta 'Tango'.

VIERNES, 29

12:30 horas. Santa misa por los fieles difuntos de la parroquia.

17:00 horas. Cuentacuentos.

19:00 horas. Encierro urbano.

00:00 horas. Baile a cargo de la orquesta 'Costa Dorada'

SÁBADO, 30

12:30 h. Carrera de autos locos.

14:30 horas. Paella.

18:00 h. Concurso de postres.

18:30. Yincana de peñas.

00:00 horas. Verbena a cargo de la discomóvil 'Vértice'.