La catedral de Ciudad Rodrigo acoge un concierto de órgano, gaita y tamboril

La Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo acogerá el viernes, 15 de agosto, el decimoquinto concierto de órgano, gaita y tamboril a cargo de José Ramón Cid, como tamborilero, y de Manuel José Gutiérrez como organista, que servirá también para la presentación del CD 'Gaita y Tamborino' realizado por ambos músicos.

La edición de este 2025 será muy especial debido a que el día de su celebración coincide con el día de la solemnidad de la Asunción que es patrona de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Además, también se va a interpretar por primera vez la cantiga de Ciudad Rodrigo de Alfonso X el Sabio al ser la primera referencia de Miróbriga en la literatura y la música. Se realizará en colaboración con la Coral mirobrigense 'Dámaso Ledesma' al contener música y letra. Además, los alumnos de la Escuela Municipal de Tamborileros y Música Tradicional que coordina Cid formarán parte activa de este concierto que fusiona a instrumentos tan únicos como es el órgano catedralicio.

La entrada será gratuita y la actuación comenzará a las 22:00 horas. «Es una de las citas más especiales del verano», señaló la edil Belén Barco que agradeció al Deán Ángel Martín las facilidades por parte del Cabildo para la realización del concierto. «Vamos a presentar el primer CD grabado con este órgano», señaló José Ramón Cid.