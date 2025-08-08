Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Castaño, Ángel Martín, Belén Barco, José Ramón Cid y Manuel José Gutiérrez. D. S.

La catedral de Ciudad Rodrigo acoge un concierto de órgano, gaita y tamboril

Además servirá de presentación del disco grabado por los músicos Cid y Gutiérrez

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:12

La Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo acogerá el viernes, 15 de agosto, el decimoquinto concierto de órgano, gaita y tamboril a cargo de José Ramón Cid, como tamborilero, y de Manuel José Gutiérrez como organista, que servirá también para la presentación del CD 'Gaita y Tamborino' realizado por ambos músicos.

La edición de este 2025 será muy especial debido a que el día de su celebración coincide con el día de la solemnidad de la Asunción que es patrona de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Además, también se va a interpretar por primera vez la cantiga de Ciudad Rodrigo de Alfonso X el Sabio al ser la primera referencia de Miróbriga en la literatura y la música. Se realizará en colaboración con la Coral mirobrigense 'Dámaso Ledesma' al contener música y letra. Además, los alumnos de la Escuela Municipal de Tamborileros y Música Tradicional que coordina Cid formarán parte activa de este concierto que fusiona a instrumentos tan únicos como es el órgano catedralicio.

La entrada será gratuita y la actuación comenzará a las 22:00 horas. «Es una de las citas más especiales del verano», señaló la edil Belén Barco que agradeció al Deán Ángel Martín las facilidades por parte del Cabildo para la realización del concierto. «Vamos a presentar el primer CD grabado con este órgano», señaló José Ramón Cid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»
  3. 3 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  4. 4 Controlado un incendio en Campillo de Azaba
  5. 5 La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
  6. 6 Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en una casa abandonada
  7. 7 Dimite la alcaldesa de Villanueva del Conde
  8. 8 Un incendio en la frontera con Portugal amenaza la localidad de Sobradillo
  9. 9 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  10. 10 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La catedral de Ciudad Rodrigo acoge un concierto de órgano, gaita y tamboril

La catedral de Ciudad Rodrigo acoge un concierto de órgano, gaita y tamboril