El castro de Irueña cuenta con mejoras en su muralla D. S.

El Castro de Irueña recibe 50.000 euros para su consolidación y limpieza

Los trabajos se han centrado en la zona de la muralla de este yacimiento salmantino

D. S.

Fuenteguinaldo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:34

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha invertido 50.122 euros en los trabajos de rehabilitación y limpieza del yacimiento arqueológico de Irueña, situado en la localidad de Fuenteguinaldo, en la comarca de Ciudad Rodrigo.

Las actuaciones se han centrado en la zona norte y noroeste del recinto, donde se ha llevado a cabo la limpieza de vegetación y la tala selectiva de los árboles que ocupaban el acceso y el pasillo de recorrido. También se ha retirado la vegetación arbustiva y arbórea que había crecido sobre el relleno de la muralla, un elemento que supone un importante riesgo de deterioro, ya que las raíces penetran en su estructura. Todas las piedras procedentes de los derrumbes se han acopiado para su posterior reutilización en la reconstrucción del paramento defensivo.

Otra de las intervenciones destacadas ha sido la limpieza de la coronación de la muralla, dejando a la vista su anchura original para facilitar su contemplación desde la futura pasarela y las escaleras de acceso. Los trabajos de restauración y reconstrucción se han ejecutado buscando la uniformidad del tramo intervenido, rellenando brechas y levantando los paramentos a la misma altura que los existentes. Para ello, se han tomado como referencia los fragmentos originales mejor conservados en ambos extremos. Siempre que ha sido posible, se han reproducido las fábricas castreñas originales.

Asimismo, se ha procedido a la retirada manual de musgos y líquenes que cubrían gran parte del paramento exterior con el fin de homogeneizar su aspecto. Para evitar la proliferación futura de vegetación dañina, se ha aplicado un herbicida no agresivo para los restos arqueológicos. Todas las excavaciones se han realizado de manera manual y siguiendo metodología arqueológica, ante la posibilidad de localizar nuevos elementos o evidencias históricas, sin embargo, no se han producido nuevos hallazgos.

