Castellanos de Moriscos tendrá sus 5 primeras viviendas sociales junto a la zona de la piscina El Consistorio sondeó la demanda de este tipo de hogares y hasta 47 personas se han interesado

EÑE Castellanos de Moriscos Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:38

La localidad armuñesa de Castellanos de Moriscos contará con cinco viviendas sociales, que se ha previsto construir en la zona junto a la piscina municipal, en el entorno del Camino Labajos en la confluencia de la calle La Huerta.

Se trata de una promoción que desarrollará la Junta de Castilla y León, a través de SOMAYL, algo de lo que informó la alcaldesa, Victoria Manjón, en la sesión plenaria de la localidad.

«Se hará un pleno extraordinario para llevar a aprobación tanto el convenio con la Junta para la construcción como para la cesión de la parcela. Habíamos detectado que hay una altísima demanda de vivienda en el municipio y en el sondeo realizado por el Consistorio para ver el posible interés de los vecinos han salido 47 demandantes» relató la regidora, «se van a dar los primeros pasos y luego saldrán las bases para solicitarlas oficialmente y los requisitos que deben cumplir los candidatos».

Por otra parte, en la sesión plenaria tomó posesión de su cargo como nuevo concejal del PSOE Alfredo Caballero, que ejercerá como portavoz de la formación. También en el bloque socialista hubo una segunda novedad que fue el paso del edil José Antonio Dorge al grupo de ediles no adscritos. Asimismo se modificó el bloque de representación de los grupos políticos en las comisiones informativas, para reflejar el nuevo reparto de representación.