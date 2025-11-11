Castellanos de Moriscos: a un paso de la capitaly con todo tipo de servicios

Las parcelas destinadas a las cinco viviendas de promoción pública que construirá la Junta en los próximos meses Castellanos de Moriscos.

La localidad armuñesa mantiene el ritmo en la puesta a punto de sus dotaciones y espacios públicos a la par que ha logrado ser punta de lanza en una de las novedosas iniciativas de la Junta para la promoción de viviendas públicas en la provincia. Así, se ha estrenado recientemente la nueva imagen de la Plaza Mayor del municipio, un espacio funcional y abierto a todos los vecinos en el que el espacio semipeatonal ofrece un diseño actual y atractivo con adoquinado y sin barreras arquitectónicas.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), ha puesto en marcha la construcción de cinco viviendas unifamiliares adosadas de promoción pública en el municipio.

Esta actuación, financiada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, supondrá una inversión de 764.578,58 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La promoción se ubicará en la calle Huerta de Castellanos de Moriscos, en una parcela de 1.066 m² cedida por el Ayuntamiento. Cada vivienda contará con una superficie útil aproximada de 90 m², distribuidos en salón-cocina, tres dormitorios y dos baños, además de 14 m² de garaje y un jardín de uso privativo.

El proyecto, que ya está licitado, apuesta por la industrialización del proceso constructivo, lo que permite reducir los plazos de obra y mejorar el control de calidad. Las viviendas alcanzarán una calificación energética A y consumo casi nulo, con sistemas de aislamiento térmico y acústico avanzados, carpinterías de PVC con vidrio triple y persianas motorizadas, y calefacción y agua caliente mediante aerotermia. Esta promoción forma parte del compromiso de la Junta de Castilla y León con el fomento del acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven y desde el Consistorio ya se están elaborando las bases para los interesados en estas viviendas en las que se tendrán en cuenta aspectos como ser menor de 35 años y los integrantes de la unidad familiar.

