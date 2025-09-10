La carretera del Helmántico, cortada hasta el día 12 Villares de la Reina pavimentará el tramo de carretera entre las rotondas de Bizarricas y Villamayor

EÑE Villares de la Reina Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:00

El tramo de carretera de cuatro carriles que va desde al rotonda de Las Bizarricas hasta la rotonda del Helmántico permanecerá cerrado al tráfico desde este miércoles, 10 de septiembre, hasta el viernes día 12 con motivo de las labores de pavimentación que va a llevar a cabo el Consistorio de Villares de la Reina en este tramo.

El Consistorio de la localidad armuñesa va a realizar una inversión en 100.000 euros las obras de reparación y asfaltado del tramo de algo más de setecientos metros de la carretera del Helmántico.

En concreto se trata de la carretera que discurre entre la SA-605, que es la vía que enlaza la capital con el casco urbano de Villares así como con la urbanización Las Bizarricas, y la SA-11, que es el vial que discurre desde la capital hasta la rotonda que enlaza con las urbanizaciones de Villamayor de Armuña y las cercanas conexiones con las distintas autovías que llevan a Portugal, Zamora y Valladolid.

La intervención permitirá renovar tanto la pavimentación como la señalización horizontal de los cuatro carriles que componen el vial, uno de los más utilizados de la zona. El estado que presenta el tramo de carretera incluye, tanto fisuras en el asfalto como zonas craqueladas y ya se han llevado a cabo con anterioridad, en los últimos años, algunas reparaciones para subsanar baches en varios puntos de este tramo de carretera, que es uno de los empleados por aquellos que acuden al fútbol en las instalaciones del Helmántico durante la temporada, así como por aquellos que buscan un atajo para ahorrar kilómetros y enlazar el polígono industrial de Villares con la SA-300 en el término municipal de Villamayor de Armuña. El desgaste del pavimento también es evidente en todo el trazado.

El Consistorio ha adoptado la solución de realizar una nueva pavimentación por ser homogénea con otras actuaciones ejecutadas recientemente en el casco urbano del municipio en la mejora de distintos viales. De esta manera, se facilitarán las labores de mantenimiento y reparación futuras.